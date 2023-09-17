اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. المواطن في حِمى الرئيس

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- المواطن في حِمى الرئيس

- الحكومة تبدأ تنفيذ قرارات «السيسي» التي أطلقها خلال افتتاحات «بني سويف»

- «المالية»: 60 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والتطبيق أول أكتوبر.. و4 زيادات للأجور والمعاشات خلال آخر عامين

- 80 ألف مزارع يستفيدون من إعفاء متعثري فوائد «التنمية الزراعية» و«المبادرة» تُسقط عنهم غرامات وفوائد تقدر بـ500 مليون جنيه

- فرحة بين المواطنين من «قبلي» لـ«بحري»: «السيسي صادق بيتكلم من قلبه وحاسس بينا».. وأهالي «سدس الأمراء»: «جبر بخاطرنا»

- «السيسي» يوجِّه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية لإدارة وتشغيل مدينة الفنون

- الرئيس يشهد أداء حلف اليمين للمستشار «عياد» نائبا عاما.. ويمنح «الصاوي» وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

- في اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة ننشر عددا من الانفرادات والحوارات المهمة

- مؤسس أول لواء «مشاة أسطول» بالشرق الأوسط: أسّسنا «مارينز مصريين» لحماية قواتنا من الدبابات

- «شعيب»: العدو الإسرائيلي «وحش» في طائراته ودباباته.. و«فأر» خارجها

- أول أسير إسرائيلي وجدته خائفا من صوت القصف فقلت له: «ده أنت ضابط.. بتخاف من الضرب؟»

-«ميسترال» في ليبيا للعمل كمستشفى ميداني دعما لمتضرري الإعصار

-الدوري يعود.. والمتعة حاضرة

- قمة مبكرة بين الزمالك وبيراميدز.. وطلائع الجيش يلتقي البنك الأهلي

- 6 مدربين أجانب.. و«جلال والعشري وماهر» في مهام خاصة.. و«رؤوف» الأصغر

- جوائز ضخمة لجميع فرق المسابقة.. ودرع خاص بمعرفة شركة إنجليزية.. وعادل عزام يكتب: بأي حال ستعود؟

الصفحة الثانية

- في «اليوبيل الذهبي» لحرب أكتوبر المجيدة.. «الوطن» تُبرز عددا من الانفرادات والحوارات المهمة من أرشيفها

-مؤسس أول لواء «مشاة أسطول»: أسسنا «مارينز مصريين» لحماية قواتنا من الدبابات

- اللواء أركان حرب متقاعد محمود شعيب في أول حواراته خلال ذكرى النصر: العدو الإسرائيلي «وحش» في طائراته ودباباته.. و«فأر» خارجها

- كُلفنا بالتصدي لـ«احتياطات العدو» 6 ساعات حتى تُفتح «ثغرات خط بارليف».. وكان يُطلق علينا اسم «اللواء اللي رايح ومش راجع»

-أول أسير ضبطته وجدته خائفا من صوت القصف فقلت له: «ده أنت ضابط بتخاف من الضرب؟»

-أفشلنا خطة العدو لتجميع قواته في «نقطة كبريت» والعبور لـ«غرب القناة» من «البحيرات المرة»

الصفحة الثالثة

- المواطن في حِمى الرئيس

- فرحة بين المصريين بقرارات «السيسي» لتعزيز الحماية.. وبدء تطبيقها من الشهر المقبل

-«الحماية الاجتماعية».. دعم المواطن أولوية

الصفحة الرابعة

-«المالية»: 60 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

-«معيط»: التطبيق أول شهر أكتوبر.. و4 زيادات للأجور والمعاشات خلال آخر عامين.. و32 مليار جنيه تتحمّلها صناديق التأمينات سنويا

-80 ألف مزارع يستفيدون من إعفاء متعثري فوائد «التنمية الزراعية»

-«الزراعة»: الرئيس يقدّر جهود الفلاحين.. والمبادرة تُسقط عنهم ما يقرب من 500 مليون جنيه

-أمناء الحوار الوطني: «السيسي» جمع القوى السياسية تحت سقف واحد لمصلحة الوطن

- «حسين»: هناك انفراجة في الحياة السياسية وجلسات سريعة في الفترة المقبلة لرفع التوصيات

-مستشار وزيرة التضامن: 36.5 مليون مواطن يستفيدون من قرارات الرئيس

الصفحة الخامسة

- فرحة المواطنين من «قبلي» لـ«بحري»: «الرئيس صادق بيتكلم من قلبه وحاسس بينا».. وأهالي «سدس الأمراء» ببني سويف يوجهون رسالة في حب الرئيس: «جبر بخاطرنا»

- نواب وأحزاب: الزيادات تُحسِّن معيشة «الأوْلى بالرعاية».. والرئيس يُقدِّر حجم معاناة المواطنين

- رئيس «اتحاد العمال»: الرئيس يحرص على توفير حياة كريمة للجميع.. وقراراته أدخلت الفرحة على الناس

- الاستقرار السياسي والأمني لا يتجزّأ عن التنمية.. والعامل المصري عصب الإنتاج في «الجمهورية الجديدة».. ويجب أن يكون مؤهلاً ويؤدي عمله وفقاً لتخصّصه

الصفحة السادسة

-«الإيجيبشن ليـج» 65

- ضربة بداية مثيرة.. مواجهة بين الطلائع والبنك وقمة مبكرة بين «الزمالك وبيراميدز»

- «موسم المتعة» ينطلق.. الأهلي: الحصاد لا يتوقف.. الزمالك: «الأبيض» أكبر من الأزمات

-بيراميدز: موسم انتهاء اللعنة بعد الصفقات السوبر

الصفحة السابعة

-الإسماعيلي والاتحاد والمصري وبلدية المحلة في مواجهة «الأندية الخاصة»

-«الكل سيربح المليون».. جوائز ضخمة.. ودرع خاص بمعرفة شركة إنجليزية

-ابن البلد يتحدى الخواجة.. 6 مدربين أجانب على الدكة.. «جلال والعشري وماهر» في مهام خاصة.. و«عبدالرؤوف» الأصغر

-«جدو» اوعى يجيلك «جدو».. تجربة «موديست» تحت الأنظار واللاعب يطارد شبح «مالودا»

الصفحة الثامنة

-مطروح.. مش مصيف ولب أبيض

- حملة لإبراز جمال المدينة السياحية في دقيقتين

-أفلام لإسعاد يونس وهنيدي والعوضي.. النجوم يستعدون لموسم سينمائي جديد

-«بيشوفني بقلبه»..لاعب «كابيتانو مصر» يخطف القلوب بمكالمة والده الكفيف

-«على» عملها في ساعة.. ترميم «أنف» أبوالهول بالذكاء الاصطناعي

-شافت «السما الخضرا» تعرف إيه عن الـ«أورورا»؟