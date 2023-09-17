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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. المواطن في حِمى الرئيس

كتب:

محمد عزالدين
08:54 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- المواطن في حِمى الرئيس

- الحكومة تبدأ تنفيذ قرارات «السيسي» التي أطلقها خلال افتتاحات «بني سويف»

- «المالية»: 60 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والتطبيق أول أكتوبر.. و4 زيادات للأجور والمعاشات خلال آخر عامين

- 80 ألف مزارع يستفيدون من إعفاء متعثري فوائد «التنمية الزراعية» و«المبادرة» تُسقط عنهم غرامات وفوائد تقدر بـ500 مليون جنيه

- فرحة بين المواطنين من «قبلي» لـ«بحري»: «السيسي صادق بيتكلم من قلبه وحاسس بينا».. وأهالي «سدس الأمراء»: «جبر بخاطرنا»

- «السيسي» يوجِّه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية لإدارة وتشغيل مدينة الفنون

- الرئيس يشهد أداء حلف اليمين للمستشار «عياد» نائبا عاما.. ويمنح «الصاوي» وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

- في اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة ننشر عددا من الانفرادات والحوارات المهمة

- مؤسس أول لواء «مشاة أسطول» بالشرق الأوسط: أسّسنا «مارينز مصريين» لحماية قواتنا من الدبابات

- «شعيب»: العدو الإسرائيلي «وحش» في طائراته ودباباته.. و«فأر» خارجها

- أول أسير إسرائيلي وجدته خائفا من صوت القصف فقلت له: «ده أنت ضابط.. بتخاف من الضرب؟»

-«ميسترال» في ليبيا للعمل كمستشفى ميداني دعما لمتضرري الإعصار

-الدوري يعود.. والمتعة حاضرة

- قمة مبكرة بين الزمالك وبيراميدز.. وطلائع الجيش يلتقي البنك الأهلي

- 6 مدربين أجانب.. و«جلال والعشري وماهر» في مهام خاصة.. و«رؤوف» الأصغر

- جوائز ضخمة لجميع فرق المسابقة.. ودرع خاص بمعرفة شركة إنجليزية.. وعادل عزام يكتب: بأي حال ستعود؟

 

الصفحة الثانية

- في «اليوبيل الذهبي» لحرب أكتوبر المجيدة.. «الوطن» تُبرز عددا من الانفرادات والحوارات المهمة من أرشيفها

-مؤسس أول لواء «مشاة أسطول»: أسسنا «مارينز مصريين» لحماية قواتنا من الدبابات

- اللواء أركان حرب متقاعد محمود شعيب في أول حواراته خلال ذكرى النصر: العدو الإسرائيلي «وحش» في طائراته ودباباته.. و«فأر» خارجها

- كُلفنا بالتصدي لـ«احتياطات العدو» 6 ساعات حتى تُفتح «ثغرات خط بارليف».. وكان يُطلق علينا اسم «اللواء اللي رايح ومش راجع»

-أول أسير ضبطته وجدته خائفا من صوت القصف فقلت له: «ده أنت ضابط بتخاف من الضرب؟»

-أفشلنا خطة العدو لتجميع قواته في «نقطة كبريت» والعبور لـ«غرب القناة» من «البحيرات المرة»

 

الصفحة الثالثة

- المواطن في حِمى الرئيس

- فرحة بين المصريين بقرارات «السيسي» لتعزيز الحماية.. وبدء تطبيقها من الشهر المقبل

-«الحماية الاجتماعية».. دعم المواطن أولوية

 

الصفحة الرابعة

-«المالية»: 60 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

-«معيط»: التطبيق أول شهر أكتوبر.. و4 زيادات للأجور والمعاشات خلال آخر عامين.. و32 مليار جنيه تتحمّلها صناديق التأمينات سنويا

-80 ألف مزارع يستفيدون من إعفاء متعثري فوائد «التنمية الزراعية»

-«الزراعة»: الرئيس يقدّر جهود الفلاحين.. والمبادرة تُسقط عنهم ما يقرب من 500 مليون جنيه

-أمناء الحوار الوطني: «السيسي» جمع القوى السياسية تحت سقف واحد لمصلحة الوطن

- «حسين»: هناك انفراجة في الحياة السياسية وجلسات سريعة في الفترة المقبلة لرفع التوصيات

-مستشار وزيرة التضامن: 36.5 مليون مواطن يستفيدون من قرارات الرئيس

 

الصفحة الخامسة

- فرحة المواطنين من «قبلي» لـ«بحري»: «الرئيس صادق بيتكلم من قلبه وحاسس بينا».. وأهالي «سدس الأمراء» ببني سويف يوجهون رسالة في حب الرئيس: «جبر بخاطرنا»

- نواب وأحزاب: الزيادات تُحسِّن معيشة «الأوْلى بالرعاية».. والرئيس يُقدِّر حجم معاناة المواطنين

- رئيس «اتحاد العمال»: الرئيس يحرص على توفير حياة كريمة للجميع.. وقراراته أدخلت الفرحة على الناس

- الاستقرار السياسي والأمني لا يتجزّأ عن التنمية.. والعامل المصري عصب الإنتاج في «الجمهورية الجديدة».. ويجب أن يكون مؤهلاً ويؤدي عمله وفقاً لتخصّصه

 

الصفحة السادسة

-«الإيجيبشن ليـج» 65

- ضربة بداية مثيرة.. مواجهة بين الطلائع والبنك وقمة مبكرة بين «الزمالك وبيراميدز»

- «موسم المتعة» ينطلق.. الأهلي: الحصاد لا يتوقف.. الزمالك: «الأبيض» أكبر من الأزمات

-بيراميدز: موسم انتهاء اللعنة بعد الصفقات السوبر

 

الصفحة السابعة

-الإسماعيلي والاتحاد والمصري وبلدية المحلة في مواجهة «الأندية الخاصة»

-«الكل سيربح المليون».. جوائز ضخمة.. ودرع خاص بمعرفة شركة إنجليزية

-ابن البلد يتحدى الخواجة.. 6 مدربين أجانب على الدكة.. «جلال والعشري وماهر» في مهام خاصة.. و«عبدالرؤوف» الأصغر

-«جدو» اوعى يجيلك «جدو».. تجربة «موديست» تحت الأنظار واللاعب يطارد شبح «مالودا»

 

الصفحة الثامنة

-مطروح.. مش مصيف ولب أبيض

- حملة لإبراز جمال المدينة السياحية في دقيقتين

-أفلام لإسعاد يونس وهنيدي والعوضي.. النجوم يستعدون لموسم سينمائي جديد

-«بيشوفني بقلبه»..لاعب «كابيتانو مصر» يخطف القلوب بمكالمة والده الكفيف

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-شافت «السما الخضرا» تعرف إيه عن الـ«أورورا»؟

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