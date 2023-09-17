اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. المواطن في حِمى الرئيس
كتب:
محمد عزالدين
08:54 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- المواطن في حِمى الرئيس
- الحكومة تبدأ تنفيذ قرارات «السيسي» التي أطلقها خلال افتتاحات «بني سويف»
- «المالية»: 60 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والتطبيق أول أكتوبر.. و4 زيادات للأجور والمعاشات خلال آخر عامين
- 80 ألف مزارع يستفيدون من إعفاء متعثري فوائد «التنمية الزراعية» و«المبادرة» تُسقط عنهم غرامات وفوائد تقدر بـ500 مليون جنيه
- فرحة بين المواطنين من «قبلي» لـ«بحري»: «السيسي صادق بيتكلم من قلبه وحاسس بينا».. وأهالي «سدس الأمراء»: «جبر بخاطرنا»
- «السيسي» يوجِّه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية لإدارة وتشغيل مدينة الفنون
- الرئيس يشهد أداء حلف اليمين للمستشار «عياد» نائبا عاما.. ويمنح «الصاوي» وسام الجمهورية من الطبقة الأولى
- في اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة ننشر عددا من الانفرادات والحوارات المهمة
- مؤسس أول لواء «مشاة أسطول» بالشرق الأوسط: أسّسنا «مارينز مصريين» لحماية قواتنا من الدبابات
- «شعيب»: العدو الإسرائيلي «وحش» في طائراته ودباباته.. و«فأر» خارجها
- أول أسير إسرائيلي وجدته خائفا من صوت القصف فقلت له: «ده أنت ضابط.. بتخاف من الضرب؟»
-«ميسترال» في ليبيا للعمل كمستشفى ميداني دعما لمتضرري الإعصار
-الدوري يعود.. والمتعة حاضرة
- قمة مبكرة بين الزمالك وبيراميدز.. وطلائع الجيش يلتقي البنك الأهلي
- 6 مدربين أجانب.. و«جلال والعشري وماهر» في مهام خاصة.. و«رؤوف» الأصغر
- جوائز ضخمة لجميع فرق المسابقة.. ودرع خاص بمعرفة شركة إنجليزية.. وعادل عزام يكتب: بأي حال ستعود؟
الصفحة الثانية
- في «اليوبيل الذهبي» لحرب أكتوبر المجيدة.. «الوطن» تُبرز عددا من الانفرادات والحوارات المهمة من أرشيفها
-مؤسس أول لواء «مشاة أسطول»: أسسنا «مارينز مصريين» لحماية قواتنا من الدبابات
- اللواء أركان حرب متقاعد محمود شعيب في أول حواراته خلال ذكرى النصر: العدو الإسرائيلي «وحش» في طائراته ودباباته.. و«فأر» خارجها
- كُلفنا بالتصدي لـ«احتياطات العدو» 6 ساعات حتى تُفتح «ثغرات خط بارليف».. وكان يُطلق علينا اسم «اللواء اللي رايح ومش راجع»
-أول أسير ضبطته وجدته خائفا من صوت القصف فقلت له: «ده أنت ضابط بتخاف من الضرب؟»
-أفشلنا خطة العدو لتجميع قواته في «نقطة كبريت» والعبور لـ«غرب القناة» من «البحيرات المرة»
الصفحة الثالثة
- المواطن في حِمى الرئيس
- فرحة بين المصريين بقرارات «السيسي» لتعزيز الحماية.. وبدء تطبيقها من الشهر المقبل
-«الحماية الاجتماعية».. دعم المواطن أولوية
الصفحة الرابعة
-«المالية»: 60 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
-«معيط»: التطبيق أول شهر أكتوبر.. و4 زيادات للأجور والمعاشات خلال آخر عامين.. و32 مليار جنيه تتحمّلها صناديق التأمينات سنويا
-80 ألف مزارع يستفيدون من إعفاء متعثري فوائد «التنمية الزراعية»
-«الزراعة»: الرئيس يقدّر جهود الفلاحين.. والمبادرة تُسقط عنهم ما يقرب من 500 مليون جنيه
-أمناء الحوار الوطني: «السيسي» جمع القوى السياسية تحت سقف واحد لمصلحة الوطن
- «حسين»: هناك انفراجة في الحياة السياسية وجلسات سريعة في الفترة المقبلة لرفع التوصيات
-مستشار وزيرة التضامن: 36.5 مليون مواطن يستفيدون من قرارات الرئيس
الصفحة الخامسة
- فرحة المواطنين من «قبلي» لـ«بحري»: «الرئيس صادق بيتكلم من قلبه وحاسس بينا».. وأهالي «سدس الأمراء» ببني سويف يوجهون رسالة في حب الرئيس: «جبر بخاطرنا»
- نواب وأحزاب: الزيادات تُحسِّن معيشة «الأوْلى بالرعاية».. والرئيس يُقدِّر حجم معاناة المواطنين
- رئيس «اتحاد العمال»: الرئيس يحرص على توفير حياة كريمة للجميع.. وقراراته أدخلت الفرحة على الناس
- الاستقرار السياسي والأمني لا يتجزّأ عن التنمية.. والعامل المصري عصب الإنتاج في «الجمهورية الجديدة».. ويجب أن يكون مؤهلاً ويؤدي عمله وفقاً لتخصّصه
الصفحة السادسة
-«الإيجيبشن ليـج» 65
- ضربة بداية مثيرة.. مواجهة بين الطلائع والبنك وقمة مبكرة بين «الزمالك وبيراميدز»
- «موسم المتعة» ينطلق.. الأهلي: الحصاد لا يتوقف.. الزمالك: «الأبيض» أكبر من الأزمات
-بيراميدز: موسم انتهاء اللعنة بعد الصفقات السوبر
الصفحة السابعة
-الإسماعيلي والاتحاد والمصري وبلدية المحلة في مواجهة «الأندية الخاصة»
-«الكل سيربح المليون».. جوائز ضخمة.. ودرع خاص بمعرفة شركة إنجليزية
-ابن البلد يتحدى الخواجة.. 6 مدربين أجانب على الدكة.. «جلال والعشري وماهر» في مهام خاصة.. و«عبدالرؤوف» الأصغر
-«جدو» اوعى يجيلك «جدو».. تجربة «موديست» تحت الأنظار واللاعب يطارد شبح «مالودا»
الصفحة الثامنة
-مطروح.. مش مصيف ولب أبيض
- حملة لإبراز جمال المدينة السياحية في دقيقتين
-أفلام لإسعاد يونس وهنيدي والعوضي.. النجوم يستعدون لموسم سينمائي جديد
-«بيشوفني بقلبه»..لاعب «كابيتانو مصر» يخطف القلوب بمكالمة والده الكفيف
-«على» عملها في ساعة.. ترميم «أنف» أبوالهول بالذكاء الاصطناعي
-شافت «السما الخضرا» تعرف إيه عن الـ«أورورا»؟