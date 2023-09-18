إدراج جزيرة جربة التونسية رسميا على لائحة التراث العالمي لليونسكو

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في تونس إدراج جزيرة جربة رسميًا، اليوم، على لائحة التراث العالمي لمنطمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو».

بيان لوزارة الثقافة التونسية

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الثقافية التونسية، فإنّ ملف إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لمنظمة يونسكو قُبل نهائيا، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض بحضور وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي والوفد التونسي المرافق لها خلال الدورة الخامسة والأربعين الموسعة للجنة التراث العالمي التي انطلقت في 10 سبتمبر 2023 وتتواصل فعالياتها إلى يوم 25 سبتمبر الجاري.

جربة تضاف إلى 8 مواقع في تونس على قائمة يونسكو

يشار إلى أن جزيرة جربة تضاف إلى قائمة الثماني مواقع المصنفة تراثا عالميا وهي المدرج الروماني بالجم والموقع الأثري بقرطاج ومدينة تونس العتيقة ومدينة سوسة ومدينة القيروان ومدينة كركوان البونية وموقع دقة الأثري كآخر موقع تونسي تم تصنيفه منذ سنة 1997.