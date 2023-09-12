مشاهد من ظهور علي معلول مع تونس أمام مصر.. عناق وصراع وهتاف ناري

«أسطورة النادي»، هكذا تصف جماهير الأهلي علي معلول، التي وقعت في عشقه منذ اللحظة الأولى التي قام فيها بتوقيع عقد انتقاله للقلعة الحمراء عام 2016، ولكن أن يصبح «معلول» منافسا، أمر غريب بعض الشيء على جماهير نادي القرن الأفريقي.

ماذا فعلت الجماهير مع علي معلول في لقاء مصر وتونس؟

«أنا تونسي أدافع عن علم بلدي الآن»، بهذه التصريحات خرج معلول قبل ساعات من مواجهة مصر وتونس الودية التي انتهت بفوز نسور قرطاج بثلاثية لهدف.

وبعدما وجد معلول نفسه يلعب أمام الجماهير المصرية التي طالما سانده بعضها بقميص المارد الأحمر، كان المشهد غير مألوفا أيضا بالنسبة للمشجعين الذين حضروا إلى استاد الدفاع الجوي لمؤازرة الفراعنة في مواجهة نسور قرطاج.

لم يمنع ارتداء علي معلول لقميص منافس مصر المنتخب التونسي في تلك المباراة، الجماهير التي كانت حاضرة من تشجيع اللاعب والهتاف له بعد ذكر اسمه في الإذاعة الداخلية للاستاد، ليرد معلول تحية الجماهير المصرية، وهو المشهد الذي تكرر خلال استبدال اللاعب في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

لقاء خاص بين علي معلول ومحمد صلاح على هامش ودية مصر وتونس

مشهد آخر كان بطله ظهير أيسر النادي الأهلي، في مباراة مصر وتونس، بعدما وجد نفسه مسؤولا عن مراقبة قائد منتخب مصر وأحد أفضل لاعبي العالم محمد صلاح الذي يلعب في نفس جهة معلول، كجناح أيمن.

الأمر بدأ بعناق حار بين معلول وصلاح قبل بداية المباراة، وهو المشهد الذي تصدر محركات البحث قبل بداية اللقاء، قبل أن يشتعل الصراع بينهما داخل الملعب، في ظل بحث صلاح عن الهروب من الرقابة اللصيقة، بينما كان يسعى الظهير التونسي لإيقاف خطورة الفرعون المصري.

معلول سيعود مجددا لتمثيل الأهلي بعد انتهاء مهمته الوطنية مع منتخب بلاده، وذلك حين يلتحق ببعثة الأهلي في السعودية، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل، على لقب كأس السوبر الأفريقي.