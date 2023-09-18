إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «مصر - أسيوط»

أصيب 4 أشخاص، بإصابات متنوعة، قبل قليل، في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل، على طريق «مصر - أسيوط» الغربي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

حادث على طريق مصر أسيوط الغربي

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل، على طريق مصر أسيوط الغربي، وجرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: أحمد إبراهيم حسين، 32 سنة، مقيم محافظة القليوبية، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وفهمي فهمي عبد الهادي، 31 سنة، مصاب جروح وسحجات بالجسم، وإيناس إبراهيم الدسوقي، 40 سنة، مصابة جرح قطعي بالوجه، مقيمة مطاي بالمنيا، وحمزة إيهاب إبراهيم، 18 سنة، مقيم مطاي بمحافظة المنيا، مصاب جرح وسحجات بالجسم.