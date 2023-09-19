5 دورات ضمن الأسبوع التدريبي السادس لوزارة التنمية.. منها تأهيل قيادات نسائية

تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع التدريبي السادس للخطة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والذى يتضمن 5 دورات تدريبية يستفيد منها 161 متدربا من جميع المحافظات، وذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات وفق أحدث البرامج التدريبية، واستمرارا لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى.

صندوق التنمية المحلية

وتتضمن الخطة التدريبية داخل مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية في الأسبوع السادس، دورة تعظيم استخدام صندوق التنمية المحلية لزيادة الاقراض الموجهة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرو دورة الاتصال السياسي والتعامل مع أعضاء المجالس النيابية في المحليات.

دورة تركيب وصيانة الألياف الضوئية لوحدات التحول الرقمي

كما تتضمن الأسبوع الأول لدورة تركيب وصيانة الألياف الضوئية لوحدات التحول الرقمي بالمحافظات والتي يتم تنفيذها لأول مرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات NTI واستمرار الأسبوع الثاني لدورة أساسيات استخدام الحاسب والاوفيس واستمرار الأسبوع الثاني لدورة تـأهيل قائدات العمل التنفيذى النسائية والرائدات الشابة.