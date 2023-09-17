وكيل «المالية»: تكلفة الحزمة الجديدة من قرارات الرئيس 60 مليار جنيه

كشف أحمد سيد، وكيل وزارة المالية، تفاصيل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، ببني سويف بشأن الحماية الاجتماعية، لعدد من فئات المجتمع، مؤكدا أن الحزمة الجديدة تكلفتها 60 مليار جنيه، تتحملها ميزانية الدولة وجهات أخرى.

4.5 مليون موظف يستفيد من الزيادة الجديدة

وأضاف سيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 4.5 مليون موظف يستفيد من الزيادة الجديدة بتكلفة نحو 16.4 مليار جنيه سنويا.

وأشار سيد إلى أن حد الإعفاء الضريبي كان 24 ألف جنيه وتمت زيادة في شهر أبريل الماضي إلى 35 ألف جنيه وأصبح الآن 45 ألف جنيه يستفيد منه القطاعان الحكومي والخاص.

5 ملايين أسرة من تكافل وكرامة تستفيد من الزيادة الجديدة

وأردف وكيل وزارة المالية، أن هناك 5 ملايين أسرة من تكافل وكرامة تستفيد من الزيادة الجديدة التى أقرها الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتم تجهيز مشروعات القوانين الخاصة بقرارات الرئيس السيسي أمس تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب لإقرارها لبدء التنفيذ.

وأكد أن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 300 جنيه لكل صحفي، ليكون إجمالي التكلفة لزيادة الصحفيين خلال العام الحالي 135 مليون جنيه تقريبًا، على مرحلتين الاولى في شهر أبريل والثانية بالأمس القريب.

ولفت سيد إلى أن الإداريين والعمال في المؤسسات الصحفية ممن قضوا 8 سنوات في العمل تمت زيادتهم 60 جنيهًا والذين قضوا أقل من هذه المدة بلغت نسبة الزيادة 55 جنيهًا، مؤكدًا أن صرف الزيادة يكون من أول إقرارها أي أن رواتب شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة.