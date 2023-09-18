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هل توقفت أنظمة وزارتي المالية والتجارة الإلكترونية في الكويت بسبب «هاكرز»؟

كتب:

منى السعيد
03:14 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
أكدت وزارة المالية بالكويت تعرضها للاختراق فيما نفت وزارة التجارة

أكدت وزارة المالية بالكويت تعرضها للاختراق فيما نفت وزارة التجارة

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تعرض وزارتي المالية والتجارة والصناعة الكويتية لاختراق موقعها الإلكتروني من خلال هاكر عالمي، أدى إلى توقف أنظمة وزارة المالية وعدم قدرتها على إجراء أي تحويلات مالية بما فيها الرواتب.

وفي الوقت الذي أكّدت فيه وزارة المالية تعرضها لفيروس أدى إلى توقف أنظمتها نفت وزارة التجارة والصناعة حدوث أي اختراق.

وزارة المالية تتعرض إلى الاختراق

وأكّدت وزارة المالية بالكويت في بيان رسمي صدر عنها، منذ قليل، تعرض أحد أنظمتها للاختراق عبر فيروس، فجر اليوم، موضحه أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة.

وأكّد بيان الوزارة، أنَّه يتمّ حاليًا تقييم مستوى الاختراق، مشددة على أنَّ إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، موضحة أنَّ الأنظمة المالية للحكومة مفصولة.

تعرض وزارة التجارة والصناعة الكويتية للاختراق

وهو ما نفته وزارة التجارة والصناعة الكويتية عبر صفحتها على موقع التغريدات القصير إكس «تويتر» سابقًا، «ما تردد جملة وتفصيلا بأن موقعها الإلكتروني تعرض لهجمات من هاكر».

وقالت الوزارة عبر موقع أكس، «وزارة التجارة تنفي جملة وتفصيلا تعرضها لهجمات من هاكر »

وأضافت أنَّ أنظمة وزارة التجارة مستمرة في تقديم خدماتها للمراجعين كالمعتاد، وما يتم الشبكة الداخلية هي الصيانة الدورية للأنظمة، وأن معاملات المراجعين مستمرة كما هي.

وأوضحت أنَّ الوزارة أنجزت اليوم أكثر من 39 ألف معاملة، أون لاين، تقدم بها المراجعين عبر أنظمتها الإلكترونية.

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