هل توقفت أنظمة وزارتي المالية والتجارة الإلكترونية في الكويت بسبب «هاكرز»؟

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تعرض وزارتي المالية والتجارة والصناعة الكويتية لاختراق موقعها الإلكتروني من خلال هاكر عالمي، أدى إلى توقف أنظمة وزارة المالية وعدم قدرتها على إجراء أي تحويلات مالية بما فيها الرواتب.

وفي الوقت الذي أكّدت فيه وزارة المالية تعرضها لفيروس أدى إلى توقف أنظمتها نفت وزارة التجارة والصناعة حدوث أي اختراق.

وزارة المالية تتعرض إلى الاختراق

وأكّدت وزارة المالية بالكويت في بيان رسمي صدر عنها، منذ قليل، تعرض أحد أنظمتها للاختراق عبر فيروس، فجر اليوم، موضحه أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة.

تصريح صحفي: تعلن وزارة المالية أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق. كما تؤكد الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة. pic.twitter.com/OPYyRQE1jB — وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) September 18, 2023

وأكّد بيان الوزارة، أنَّه يتمّ حاليًا تقييم مستوى الاختراق، مشددة على أنَّ إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، موضحة أنَّ الأنظمة المالية للحكومة مفصولة.

تعرض وزارة التجارة والصناعة الكويتية للاختراق

وهو ما نفته وزارة التجارة والصناعة الكويتية عبر صفحتها على موقع التغريدات القصير إكس «تويتر» سابقًا، «ما تردد جملة وتفصيلا بأن موقعها الإلكتروني تعرض لهجمات من هاكر».

وقالت الوزارة عبر موقع أكس، «وزارة التجارة تنفي جملة وتفصيلا تعرضها لهجمات من هاكر »

تصريح صحفي

وزارة التجارة والصناعة تنفي جملة وتفصيلا تعرضها لهجمات من "هاكر"#تواصل_مع_التجارة#شارك_في_الرقابة pic.twitter.com/dUmn8dgQ6J — وزارة التجـارة والصنـاعة (@mocikw) September 18, 2023

وأضافت أنَّ أنظمة وزارة التجارة مستمرة في تقديم خدماتها للمراجعين كالمعتاد، وما يتم الشبكة الداخلية هي الصيانة الدورية للأنظمة، وأن معاملات المراجعين مستمرة كما هي.

وأوضحت أنَّ الوزارة أنجزت اليوم أكثر من 39 ألف معاملة، أون لاين، تقدم بها المراجعين عبر أنظمتها الإلكترونية.