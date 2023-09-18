«لا مجاملات.. لا وساطة».. «إدارة كابيتانو» تحذر من محاولات تضليل أولياء الأمور

لا توجد أى أكاديميات أو مدارس أو كشافين أو وكلاء لاعبين أو صفحات على مواقع التواصل تابعة للبرنامج

«الأمل دون مجاملات أو وساطة»، قد يكون ذلك هو الشعار الأمثل لطبيعة اختيار الموهبة بمشروع «كابيتانو مصر» البرنامج الذى تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف المواهب الكروية فى كل محافظات مصر مجاناً وبدون مقابل.

إدارة المشروع وجهت تحذيراً من استخدم الاسم أو اللوجو أو من يربط اسمه بالبرنامج لاستغلال المواهب وتضليل أولياء الأمور لاستخدام أبنائهم فى الاشتراك بأى أكاديميات أو مدارس كروية تحت اسم كابيتانو مصر، وشددت على أن البرنامج لا يهدف للربح، وإنما اكتشاف المواهب عن طريق خبراء من وزارة الشباب والرياضة فقط لتقديمهم للمجتمع وعن طريق اختبارات يتم الإعلان عنها فى القنوات والمنصات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأصدرت إدارة المشروع بياناً حذرت من خلاله بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد استخدام اسم وشعار البرنامج فى منصات التواصل الاجتماعى، للنصب على المواطنين وإيهامهم بأنهم يستطيعون ضمهم لبرنامج «كابيتانو مصر»، أو تسويقهم مقابل تحصيل أى مبالغ مالية، حيث يتم إجراء الاختبارات وفق الأيام المعلنة وبإشراف اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وفى مراكز الشباب الرياضة، وذلك منذ فترة وكل مواعيد الاختبارات يتم إعلانها من خلال الصفحة الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء لـ«كابيتانو مصر» ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية. وأشار البيان إلى أن برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية لا توجد أى أكاديميات أو مدارس أو كشافين أو وكلاء لاعبين أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تابعين للبرنامج من قريب أو بعيد.