أشرف زكي عن دخول بناته المجال الفني: الموهبة ستفرض نفسها

قال الفنان أشرف زكي، إنّ ابنته الفنانة الشابة، مريم زكي، تدرس في قسم المسرح بالجامعة الأمريكية، كما أن أحمد أبو رية، نجل الفنان، كمال أبو رية، يدرس في معهد الفنون المسرحية، أي أنهما لا يكتفيان بكونهما من عائلة فنية.

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي والإعلامية نهى عبدالعزيز، مقدمتي برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «DMC»: «أحمد ومريم كانا حريصين جدا على أن يأتي دخولهما المجال الفني بالشكل الصحيح، ولم أتدخل في اختيار ابنتيّ اللتين احترفتا مجال التمثيل، فهما مسؤولتان عن اختيارهما، والموهبة ستفرض نفسها في نهاية المطاف».

زكي: المخرج رامي إمام أشاد بابنتي مايا وأكد أنها تطورت جدا

وتابع، بأن ابنته مايا، مساعدة المخرج رامي إمام، وأشاد بها وقال إنها تطورت جدا، كما أشاد كثيرون بأداء ابنته مريم في العمل الفني الذي ظهرت به، مشيرًا إلى أنّ ابنته موهوبة وتمثل بتلقائية.

إلى ذلك، قالت الفنانة روجينا، في مداخلة هاتفية بالبرنامج: «أشكر برنامج السفيرة عزيزة لأنه يحتفي اليوم بنجاح أحمد ومريم، أنا مؤمنة بأنهما سيكونان من نجوم المستقبل، وأنا سعيدة بأننا عائلة فنية يرأسها الأستاذ أشرف زكي، فهو عميد العائلة، ودائما ما يضعنا على الطريق الصحيح، وأحمد الله على نعمة وجوده في حياتنا، لم يفرض علينا أي شيء، أحمد ومريم ومايا يدرسون ما يحبونه، وأشرف زكي دعمهم بقوة، لأننا لا نقف ضد رغبات أبنائنا».