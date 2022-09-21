أبرز المعلومات عن النسخة الثالثة لدوري أكاديميات الكرة بالقليوبية.. «اكتشاف المواهب»

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالأمس، دوري الأكاديميات لكرة القدم في نسخته الثالثة بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشاب والرياضة بالقليوبية، الذي أكد في بيان له أن الدورى يأتي فى إطار تنشيط فعاليات الرياضة داخل المجتمع وفقا لسياسة تفعيل الأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

مراحل دوري الأكاديميات لكرة القدم بالقليوبية

أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن دوري أكاديميات كرة القدم بالقليوبية أحد المشروعات المبتكرة وينفذ بالقليوبية منذ 3 سنوات بمبادرة ذاتية من المديرية لاكتشاف المواهب، مشيرا إلى أن مراحل الدوري في نسخته الثالثة هذا العام كالتالي:

المرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية باشتراك عدد 223 فريقا على مستوى المحافظة لجميع المراحل السنية.

المرحلة الثانية الأدوار التمهيدية على مستوى المحافظة يشارك بها الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية لكل مرحلة سنية على حدة.

المرحلة الثالثة الدور قبل النهائي الذي تقام مبارياته بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري في كل مرحلة.

دوري الأكاديميات لكرة القدم بالقليوبية نشاط لكشف المواهب

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن الدوري يهدف إلى :

تنمية المواهب ورعايتها

تشجيع المشاركين على التنافس

استثمار طاقات البراعم

شغل أوقات الفراغ

اكتشاف المواهب الرياضية الجديدة

العمل على رعاية المواهب

انتقاء أفضل العناصر وتسويقها للأندية

تحفيز الرياضيين الصغار على الفوز والتسابق واللعب الجماعي لتحقيق مستوى أفضل

فئات دوري الأكاديميات لكرة القدم بالقليوبية

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن دوري الأكاديميات الرياضية في كرة القدم بالقليوبية يتكون من 3 فئات عمرية هي :

الفئة العمرية مواليد 2007 _ 2008

مواليد 2009 _ 2010

مواليد 2011_ 2012

أضاف أنه يتم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة، بحصول الفريق الفائز بالمركز الأول لكل مرحلة على ميداليات ذهبية ، شهادات تقدير ، كأس البطولة ، والفريق الفائز بالمركز الثانى لكل مرحلة يحصل على ميداليات فضية ، شهادات تقدير ، والفريق الفائز بالمركز الثالث لكل مرحلة يحصل على ميداليات برونزية ، شهادات تقدير.

كانت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية قد نظمت من خلال الإدارة الرياضة بطابور عرض للأكاديميات المشاركة والتي تمثل أكاديميات الكرة بالإدارات الفرعية الثمانية على مستوى المحافظة وجرى عرض فيلم تقديمى حول الدوري إلى جانب مجموعة من العروض الفنية والرياضية ، ومباراة استعراضية في كرة القدم بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية لشئون الشباب، والمشير حنفى لاعب النادى الاهلى السابق وأحمد حلمى رئيس لجنة الحكام بالقليوبية والدكتور وحيد خلوى رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم، ومحمد طه نائب رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم بالصالة المغطاة باستاد بنها.