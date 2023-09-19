أكثر من 14 ألف معمر في إنجلترا وويلز.. أعمارهم تتخطى 100 عام

مفاجأة كبيرة كشفها تقرير رسمي بريطاني صدر حديثًا، وهي ارتفاع عدد المعمرين (من زاد عمرهم عن 100 عام) في إنجلترا وويلز بدرجة كبيرة مقارنة بتقرير قديم صدر في عام 2011.

أكثر من 14 ألف معمر في إنجلترا وويلز

وكشف تقرير رسمي صادر عن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء وجود قرابة 14 ألف معمّر في إنجلترا وويلز، أي تفوق أعمارهم 100 عام، كما أشار التقرير إلى عدد من الإحصائيات والأرقام الأخرى؛ إذ أكد أن هناك 13924معمرًا في إنجلترا وويلز وفقًا للإحصاء الذي تم في مارس 2021، وهو ما يشكل 0.2 في المئة من إجمالي عدد السكان.

كما أوضح التقرير أن هذه النسبة كبيرة مقارنة بتقرير آخر صدر في 2011؛ إذ إتضح أن عدد المعتمرين في 2011 بلغ 11186 معمرًا، كما أن الإحصاء الذي نشر عام 1921، قد خلص إلى أن عدد المعمرين يبلغ 110 معتمرين فقط، بحسب «سكاي نيوز».

23 معمرًا ذكرًا لكل 100 من المعمرات الإناث

وكشف التقرير الصادر حديثًا أنه حتى عام 2021، كان تعيش 11288 معمرة و2636 معمرًا في إنجلترا وويلز، وهذا يمثل 23 معمرًا ذكرًا لكل 100 من المعمرات الإناث.

ومن العجيب أن التقرير الصادر حديثًا عن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء أوضح أن الـ14 ألف معتمر في إنجلترا وويلز عاشوا أكثر بكثير من المتوقع عند ولادتهم، فعلى سبيل المثال الطفل الذي ولد عام 1921، كان يتوقع أن يعيش لنحو 61 عامًا، والطفلة تعيش لنحو 68 عامًا.

تتراوح أعمار المعمرين في إنجلترا وويلز بين 100 و112 عامًا

وتتراوح أعمار المعمرين في إنجلترا وويلز بين 100 و112 عامًا، لكن 90 في المئة منهم بين 100 و103 أعوام، وجرى تحديد 95.8 في المئة من إجمالي المعمرين الذين يعيشون في إنجلترا وويلز بأنهم «بيض»، فيما توزعت النسب البقية على فئات الآسيويين، والآسيويين البريطانيين، والآسيويين الويلزيين، والسود، والسود البريطانيين، والكاريبيين، والأفارقة.

كما أن معظم المعمرين في إحصاء 2021، وبنسبة 91.8 في المئة ولدوا في المملكة المتحدة، ويعيش اثنان من بين خمسة معمرين بمفردهم، وواحد من بين كل خمسة يعيشون في منازل مع الآخرين، ويعاني سبعة من كل عشرة معمرين من إعاقة ما، لكن ربع المعمرين قالوا إنهم يتمتعون بصحة جيدة.