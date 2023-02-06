وفاة «معمر» بسبب سيجارة بالدقهلية.. وأبناؤه: «النار مسكت في السرير»

لقي شخص عمره 99 سنة «معمر»، مصرعه بمحافظة الدقهلية اليوم، متأثرا بإصابته بحروق في جسده إثر اندلاع حريق في منزله بمدينة الكردي وبالفحص تبين أن سبب الحريق هو وجود سيجارة مشتعلة ووصلت النار إلى السرير واشتعلت في مرتبة إسفنجية تسببت في اندلاع الحريق داخل الغرفة ولم يتمكن المتوفي من الخروج من الغرفة أثناء الحريق وفوجئ أحد أبنائه بوجود جثته خلف باب الغرفة وبجسده آثار الحروق التي تسبب في وفاته.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي، من المدعو «محمد فوزي محمد السباعي» 57 عاما، مقيم بشارع علي عبيد بندر الكردي، بوفاة والده نتيجة نشوب حريق في الغرفة الخاصة به بالدور الأرضي بنفس العقار الذي يسكنه.

العثور على جثة معمر في الكردي

انتقلت ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الكردي لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن المنزل مكون من ثلاث طوابق على مساحة 70 مترا والغرفة محل الحريق على يمين المدخل بالدور الأرضي، ووجود جثة المتوفى المدعو «فوزي محمد السباعي» 99 سنة، عامل، وجثته خلف باب الغرفة وبها آثار حروق بجسده توفي على إثرها.

سبب حريق وفاة معمر في الدقهلية

وبالمعاينة للغرفة المحترقة تبين أن سبب اشتعال الحريق هو ملامسة سيجارة مشتعلة لسرير غرفة نومه واشتعالها في مرتبة إسفنجية تسببت في اندلاع الحريق داخل الغرفة ولم يتمكن المتوفى من الخروج من الغرفة أثناء الحريق.

أبناء المتوفى يؤكدون سبب وفاة والدهم

وبسؤال أبنائه الثلاثة وهم: محمد فوزي محمد السباعي أحمد 57 سنة سائق، ورضا 48 سنة، عامل عادي، وعلاء 47 سنة، عامل عادي، وجميعهم مقيمون بنفس العنوان أقروا، في محضر الشرطة، بذات المضمون ولم يتهموا أحدا بالتسبب في الوفاة.

حرر عن ذلك محضر رقم 111 إداري الكردي لسنة 2023 وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.