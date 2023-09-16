ارتفاع عدد الشركات المفلسة في إنجلترا وويلز بنسبة 20%

شهدت إنجلترا وويلز زيادة قدرها حوالي 20% في عدد الشركات المفلسة أي بنسبة الخمس، مقارنة بشهر أغسطس العام الماضي، ويُعزى هذا الارتفاع إلى تأثير خسائر أسعار الفائدة المرتفعة وتراجع المبيعات على الشركات التي تواجه صعوبات مالية، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

انهيار 2308 شركات في إنجلترا وويلز

ووفقًا لخدمة الإعسار، انهارت 2308 شركات في إنجلترا وويلز في أغسطس، وهذا يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بأغسطس 2022، وهو أعلى من مستويات ما قبل جائحة الوباء، وتصدرت شركات البناء وتجار التجزئة وشركات التصنيع قائمة القطاعات الأكثر تأثرًا بإفلاس الشركات.

ومن المتوقع أن تعلن شركة التجزئة ويلكو، التي واجهت أزمة في 10 أغسطس وتعرضت للإفلاس بعد ذلك مع خسارة 12.500 وظيفة وإغلاق 400 متجر، عن حالات إفلاس إضافية خلال الفترة المتبقية من العام.

وأفادت خدمة الإعسار بأن أحد أكبر العوامل التي أسهمت في ذلك هو الإجراء الذي اتخذته هيئة الضرائب، حيث زاد عدد طلبات تصفية الضرائب غير المدفوعة في الأشهر الأخيرة.

عدد عمليات التصفية 1880

ووفقًا لتفاصيل الأرقام، يعود معظم الزيادة إلى زيادة عمليات التصفية الطوعية للدائنين، حيث يتم تصفية الشركة طوعًا إما من قبل مديريها أو مساهميها، وقد بلغ عدد عمليات التصفية 1880 في الشهر الماضي، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 13% عن أغسطس 2022.

وتلقت إدارة الإيرادات والجمارك والدائنون الآخرون أوامر إنهاء لـ 221 عملية تصفية إجبارية في أغسطس، مما يمثل زيادة بنسبة 45% عن أغسطس 2022.

وأشار الممارسون في مجال الإعسار إلى أن المملكة المتحدة تمكنت من تجنب انهيار الشركات المتوقع في الأشهر التي تلت تفشي وباء كوفيد 19 لأول مرة في عام 2020، ومع ذلك، فإنها الآن تشهد آثار الإقراض الأكثر صرامة والأكثر تكلفة على الموارد المالية للشركات التي تعرضت للخطر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.