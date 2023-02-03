أكبر كلب معمر في العالم يدخل موسوعة «جينيس».. اسمه «بوبي» ويأكل مثل البشر

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عن أكبر الكلاب عُمرًا في العالم، وهو الكلب «بوبي»، الذي يعيش منذ ولادته مع العائلة التي تمتلكه في كونكويروس الريفية في محافظة ليريا البرتغالية، وهو أكبر كلب يتم توثيقه رسميًا عبر التاريخ.

«بوبي» أكبر الكلاب عمرًا في العالم

ولد الكلب «بوبي»، يوم 11 مايو 1992، أي يبلغ من العمر 30 عامًا و266 يومًا، وهو من سلالة «رافيرو دو الينتيچو»، من كلاب المزرعة البرتغالية، ويبلغ متوسط العمر المتوقع لها، من 12 إلى 14 عامًا، لكن «بوبي» كسر القاعدة، ووصل لضعف السن المتوقع، بحسب ما نشره الموقع الرسمي لموسوعة جينيس.

ليونيل كوستا، 38 عاما، صاحب الكلب، يقول: «كنت حينها في الثامنة من عمري، وكان أبي صيادا، يمتلك الكثير من الكلاب، وبسبب كثرة الحيوانات التي تمتكلها العائلة، أراد والدي التخلص من 4 كلاب لدينا».

صدفة قادت «بوبي» للبقاء مع الأسرة

تخلص والد «ليونيل» من 4 كلاب كانت لدى العائلة، لكنه لم يلاحظ أنه ترك أحدهم دون أن يلتفت لذلك: «كانت جيرا، وهي أم هذه الكلاب، تزور مكان الولادة كثيرًا، واستغربنا سبب الزيارة المتواصل، لأن لا توجد كلاب لدينا»، ثم اكتشفت العائلة أن الكلب «بوبي» ما يزال موجودًا في مكان الولادة ونسيه الوالد: «قررنا أنا وأخي أخذه وتربيته».

يستكمل «ليونيل»: «من وقتها، أصبح بوبي جزءًا من عائلتنا، وعندما علم والدنا بوجود الكلب، قام بعقابنا وتوبيخنا، لكن مع مرور الوقت تقبل الأمر، وعاش الكلب معنا، ليحقق الرقم القياسي في أطول الكلاب عمرًا».

يزور الطبيب البيطري باستمرار ويأكل الغذاء البشري

يقضي الكلب «بوبي» صاحب الرقم القياسي حياته ومعظم وقته، بين الأشجار والغابات في مزرعة عائلة كوستا، ومع التقدم في العمر أصبح يعاني من ضعف في النظر: «بوبي يأكل من طعامنا، فهو يتبع الغذاء البشري، ربما يكون ذلك من أسباب وصوله إلى هذا السن المتقدم، كما نأخذه باستمرار إلى الطبيب البيطري، للاطمئنان على صحته».