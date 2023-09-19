مقرر مبادرة «أمراض سوء التغذية»: 900 ألف طفل بالابتدائية يعانون من الأنيميا

أكدت فاتن عمارة أستاذ طب الأطفال، مقرر المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية، أهمية المبادرة الرئاسية للأنيميا والتقزم، ونجاحها في فحص 14 مليون طفل فى 30 ألف مدرسة خلال 3 سنوات.

المسح الطبي على الأطفال

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة «سي بي سي»، أنه توجد 2500 فرقة للمسح الطبي على الأطفال، ويوجد تطوير كبير في عمليات المسح والأدوات المستخدمة، مشيرة إلى أنه يتم تدريب فرق المسح بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن المسح يستهدف اكتشاف أمراض الأنيميا والسمنة، وهناك تحسن كبير في المؤشرات الصحية للأطفال، مستطردةً أن أكثر من 900 ألف طفل في المرحلة الابتدائية يعانون من الأنيميا.

أمراض سوء التغذية

وشددت الدكتورة فاتن عمارة أستاذ طب الأطفال، مقرر المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية، على أن هناك تحسنا في مستويات الأداء من ناحية المسح أو تحسن سوء التغذية.

وذكرت أن هناك حملات توعية لفرق المسح والأسر والمعلمين، وتم إدخال مسمى المثقف الصحي للمبادرة في العيادات المختلفة، مستطردة: «محدش يقول لطفل يعاني السمنة يعمل ريجيم».

وأوضحت أنه من المتوقع فحص أكثر من 14 مليون طفل خلال العام الدراسي الجديد، مشددة على أن العلاج بالمجان.