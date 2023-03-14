«صحة الشرقية» تناقش عمل المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مدير إدارة السن المدرسي، ومديرة إدارة المعامل بالمديرية، اليوم الثلاثاء، بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة خطة عمل المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة وطالبات مدارس المرحلة الإبتدائية بالمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة أداء عمل الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشاركة في المبادرة الرئاسية، وما تم تحقيقه من مستهدفات من فحص وعلاج الطلبة خلال الترم الثاني من العام الدراسي 2022/ 2023، حيث تم فحص 577762 طالبا وطالبة بمدارس الريف، للكشف عن أمراض سوء التغذية.

فحص جميع التلاميذ قبل الانتهاء من العام الدراسي

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، سرعة فحص جميع التلاميذ قبل الانتهاء من العام الدراسي الحالي، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لعدد 1084122 طالبا بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، منهم 788122 طالبا بالريف، وتختص الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بفحص طلاب الريف ضمن المبادرة، بينما تختص هيئة التأمين الصحي بفحص الطلبة بمدارس الحضر.

174 فريق طبي لفحص الكلاب والطالبات

وأضاف أن أعمال الفحص تتم من خلال 174 فريق طبي مدرب، يقوم بتغطية 1967 مدرسة بالمحافظة، منهم 118 فريق بعدد 1527 مدرسة بالريف، بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، وتدريب الفرق على التسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

كما أوضح وكيل الوزارة بأنه فور الانتهاء من فحص الطالب يتم تسليمه كارت مدون عليه بيانات الفحص، وفي حال وجود نتائج غير طبيعية يتم إحالة الطالب للوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة أو للعيادات الطبية بفرع هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات والعلاج.

أهمية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا

وأكد وكيل وزارة الصحة، أهمية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا، التي قد تؤدي إلي مضاعفات عديدة منها تأثيرات عضوية وأخرى نفسية وعقلية، وتهدف المبادرة لاكتشاف ووأد هذه الأمراض من الخطوة الأولى، مضيفاً أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، وخاصة أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ولا تدخر أي جهد أو مال للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مقدما الشكر لمديرة إدارة المعامل، ومديرة إدارة السن المدرسي، ومنسق المبادرة بالمديرية والفرق الطبية المشاركة بها على الجهود المبذولة لصالح أبنائنا الطلبة والطالبات بالمحافظة.