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فحص 20 ألف تلميذ ضمن مبادرة اكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
12:14 م | الخميس 11 مايو 2023
كشف طبي لطلاب المدارس بالمنيا

كشف طبي لطلاب المدارس بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس، حفاظا على صحة أطفال المدارس وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

إجراء المسح الطبي والكشف عن السمنة

وأعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن فحص 20 ألف و548 من تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية، خلال شهر أبريل الماضي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمنيا.

قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم

أوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

وأشار إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج.

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