خبير تكنولوجي بكوريا لـ«لوغاريتم»: مع الوقت قد تظهر روبوتات لها مشاعر وأحاسيس

قال الدكتور أحمد الشرقاوي، خبير التكنولوجيا المدمجة وعلوم الروبوتات في كوريا، إن التطور التكنولوجي لم يكن أبدا شيء يؤدي إلى الخوف منه، وهناك قواعد صارمة تحكم العلاقة بين الروبوت والإنسان، ومع الوقت القريب ستكون هناك علاقة تفاعلية أكثر ما بين الإنسان والروبوت، بتطور الذكاء الاصطناعي، فمع الوقت العلاقة ستكون أقرب.

الروبوتات أصبحت قريبة من الإنسان

وأضاف «الشرقاوي»، خلال لقاء ببرنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن العلاقة بين الروبوت والإنسان قد لا تكون ملحوظة في الوقت الحاضر، إلا أننا قد نراها في أماكن عامة كثيرة، بحيث أن الروبوت أصبح قريبا من الإنسان ويتفاعل معه، ويتفاداه في كثير من الأوقات، ويتحدث معه، ويحصل على معلومات أو يرد عليه.

وأشار إلى أنه مع الوقت قد تظهر روبوتات يكون لديها مشاعر وأحاسيس، وهناك تسريبات من شركات كبيرة تشير إلى ذلك، لكن ليس هناك ما يجزم بأن هناك روبوتات يكون لديها مشاعر حقيقية.

سبب خوف الإنسان من الروبوتات

ولفت إلى أن الإنسان يشعر بالخوف حاليا من أن الروبوت يستبدل أعماله، لأنه شيء غريب دخيل على المجتمع، ولكن مع الوقت، الإنسان مثل أي تطور تكنولوجي سيشعر بفائدة الروبوت في المجتمع.