أستاذ روبوتات يكشف عن سيناريو كارثي للغواصة المفقودة «تيتان»

تستمر عمليات البحث عن غواصة «تيتان»، لكن يمكن القول إنّ السيناريو الأسوأ هو «تمزق كارثي» في الغواصة الخارجية، ما يتسبب في انفجار داخلي من شأنه أن يقتل كل من كان على متنها بسرعة كبيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت».

انفجار داخلي في سفينة تيتان

يقع حطام تيتانيك على بعد 3800 متر تحت مستوى سطح البحر، إذ يكون ضغط الماء الذي ينخفض على أي جسم معين أكبر بنحو 376 مرة من الضغط الجوي للأرض، وبسبب هذا المستوى الشديد من الضغط، يصعب على البشر النجاة في هذه الظروف، ولذلك يحتاجون إلى استخدام غواصات.

وأشار أستاذ الروبوتات الأسترالي ستيفان بي ويليامز، إلى أن هيكل «تيتان» المركب مصمم لتحمل ضغوط أعماق البحار الشديدة، فإن أي خلل في شكله أو بنائه يمكن أن يضر بسلامته وفي هذه الحالة هناك خطر الانفجار الداخلي.

وقال مطلعون على الصناعة لصحيفة «الجارديان» البريطانية، إنّ من المرجح أن يكون الغواصة «تيتان» قد وصلت إلى عمق 3500 متر عندما فُقِدَ الاتصال بها، وهذا يعني أن الضغط الذي تعرضت له كان ما يقرب من 345 مرة ضغط الغلاف الجوي على سطح الأرض.

وفي سياق متصل، كان على متن سفينة الأم المتصلة بغواصة تيتان نظام مراقبة في الوقت الفعلي للكشف عن أي مشاكل في هيكل الغواصة، وذلك لإرسال تنبيه عن أي مشكلة أو بدء إجراءات للتعامل مع حالة طارئة على السطح.

ومع ذلك، فقدت تيتان الاتصال بسفينتها الأم دون أي مؤشرات أخرى على وجود مشكلة، ما يشير إلى أن ما حدث ربما حدث بسرعة كبيرة.

سيناريو مميت

وقال ويليامز لصحيفة الجارديان: «إذا فشل وعاء الضغط بشكل كارثي، فهذا يشبه انفجار قنبلة صغيرة ومن المحتمل أن يتم تدمير جميع أجهزة السلامة في هذه العملية».

سيناريو مميت مماثل سيكون إذا كان هناك حريق على متن «تيتان»، ربما بدأه ماس كهربائي في أحد أنظمته الكهربائية، وقال الخبراء إنه إذا لم ينهار تيتان، فقد يظل محاصرًا تحت الماء حتى نفاد الأكسجين من الركاب.