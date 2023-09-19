منال الصيفي تكشف وصية أشرف مصيلحي: كان محبوبا من الجميع

تحدّثت المخرجة منال الصيفي، عن الأيام الأخيرة في حياة زوجها الراحل أشرف مصيلحي، موضحة أنّه كان يعاني من المرض منذ 3 أعوام، بعد إصابته بسرطان في المخ.

رحلته المرضية

وأضافت منال الصيفي في تصريحات تلفزيونية: «الكانسر اللي كان عند أشرف شرس جدا، وكنا عارفين إنه هيرجع، وفعلا خف منه وبعدين رجع تاني، وربنا ريحه لأنه كان تعبان جدا في أيامه الأخيرة، وإحنا كمان بنتضايق لأنه طول عمره رياضي وصحي وكان بيصلي ومش بيسيب فرض وربنا كان عاوزه ياخده أبيض»، متابعة: «مفيش حد مكانش بيسأل عليه والناس كلها كانت بتحبه».

وصية الراحل

وعن وصية أشرف مصيلحي، قالت زوجته: «وصيته كانت الأولاد، وكان أب عظيم ومحبوب وابن ناس ومحترم، ووصاني على الولدين والبنتين إني أخد بالي منهم».