دقيقة حداد على روح الفنان أشرف مصيلحي في حفل ختام مهرجان المسرح العربي

انطلقت فعاليات ختام مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة، التي تحمل اسم الفنان الكبير ماجد الكدواني، بمسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والفنان عمر عبد الجليل، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان كريم الحسيني، ومحمد عصمت، مدير المهرجان.

بدأ فعاليات حفل الختام بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل أشرف مصيلحي، ثم تقديم عرض استعراضي وغنائي شارك به عدد من الشباب الفنانين، ثم عروض مقاطع من العروض المشاركة بالمهرجان.

ماجد الكدواني يعتذر عن الحضور

ووجه الفنان ماجد الكدواني رسالة شكر عبر الفيديو وذلك بسبب عدم تواجده اليوم بالمهرجان، كما وجه التحية والتهنئة لطلبة معهد الفنون المسرحية، والعروض الفائزة.

وعبرت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها بوجود نشاط مثل مهرجان المسرح العربي وبفعاليات الدورة الرابعة لهذا المهرجان، مؤكدة أهمية هذا المهرجان.

غادة جبارة: معهد الفنون المسرحية يحرص على إخراج عمل متميز

وأضافت خلال كلمتها، أن معهد الفنون المسرحية يحرص بشكل كبير على إخراج عمل متميز ومختلف، مقدمة الشكر لاتحاد الطلبة، ومحمد عصمت مدير المهرجان لأنهم جزء كبير لإنتاج هذا المهرجان.

كما خصت بالشكر لجنة التحكيم ولجنة المشاهدة وكل شركاء النجاح الذين ساهموا في المهرجان، مثل «الأوبرا، قصور الثقافة، ومسعد فودة نقيب السينمائيين».