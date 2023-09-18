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إلهام شاهين: أشرف مصيلحي كان رياضيا ويحافظ على صحته.. والمرض شرس

كتب:

مريم جاد
10:32 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
الفنانة إلهام شاهين

الفنانة إلهام شاهين

عبَّرت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها الشديد لرحيل الفنان أشرف مصيلحي، قائلة: «تجمعني بأشرف صداقة عائلية كبيرة وتجمعني بالعائلة صداقة قديمة وإحنا زملاء شغل وأبناء أسرة واحدة، وهو توفي صغير جدا والمرض جاء مفاجأة ولم يكمل العامين رغم محاولات العلاج من البداية».

إلهام شاهين: تجمعني صداقة كبيرة مع أسرة الراحل

وأكدت الهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن أشرف مصيلحي كان شخصا طيبا ومسالما وملتزما، مضيفة: «تجمعني صداقة كبيرة مع أسرة الراحل وكان دائما في الجيم ويحافظ على صحته ورياضي والواحد مكنش متوقع واحد محافظ على صحته يجي له المرض بالشراسة دي».

إلهام شاهين: في الجنازة والدفنة كانت الوجوه كلها حزينة على فراقه

وتابعت: «في الجنازة والدفنة كانت الوجوه كلها حزينة على فراقه وكان محبوبا وإنسانا طيبا ونقيا، وكان زوجا وأبا جميلا للغاية وصديق جدع وفيه كل المواصفات الحلوة واتخطف صغير».

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بقلم مريم جاد