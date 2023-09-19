 إعلان حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في 10مناطق أوكرانية على الأقل

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في 10 مناطق في أوكرانيا: «أوديسا-ميكولاييف-كيروفوجراد-تشيركاسي-فينيتسا-خميلنيتسكي-تشيرنيفتسي- جيتومير-ترنوبل-ريفني»، وفي المناطق الخاضعة لسيطرة «كييف» في «مقاطعة خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إنه يعتزم الاجتماع هذا الأسبوع مع وفدي روسيا وأوكرانيا على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، لمناقشة وضع السلامة في محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية.

وأضاف جروسي لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، أن هناك بعض التحسن في وضع السلامة في محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، لكنه لا يزال هشا للغاية.

بدوره، أوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن «واشنطن» لا ترى أي مؤشرات على قيام الصين بنقل أسلحة إلى روسيا.

وزير الخارجية الصيني: التعاون مع روسيا غير موجه ضد دول أخرى

وأمس الاثنين، وخلال محادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الصيني، «وانج يي» في «موسكو»،أكد المسؤول الصيني، أن البلدان ينتهجان سياسة خارجية مستقلة، مضيفا أن تعاونهما غير موجه ضد دول أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، عقب لقاء الوزيرين الروسي والصيني، إن لافروف و«وانج يي» أكدا عدم وجود أي آفاق لمحاولات تسوية الأزمة الأوكرانية بدون مراعاة مصالح «موسكو».

واليوم الثلاثاء، سيجري سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، مشاورات حول الأمن الاستراتيجي مع وزير الخارجية الصيني «وانج يي» في موسكو، كما سيشارك المسؤول الروسي، في مشاورات أمنية ثلاثية تجمع بين بلاده والصين ومنغوليا.