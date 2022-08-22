الحرب الأوكرانية.. غارات جوية روسية تستهدف «زابوريجيا وجنوب بوه»

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تطورات على صعيد المواجهة الميدانية، حيث أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنّ القوات الروسية شنت غارات جوية في اتجاه «زابوريجيا»، وجنوب «بوه»، مشيرة إلى أنّ القوات الروسية حقّقت نجاحًا جزئيًا في هجومها على «بلاهوداتني»، الأوكرانية، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

وفي السياق، أكد نائب مجلس «الدوما»، الروسي، عن حزب روسيا الموحدة، «أوليج موروزيف»، أن تصريحات النائب السابق المقيم بالخارج إيليا بونوماريف، حول تورط بعض المخربين من «الجيش الجمهوري الوطني»، في قتل داريا دوجين، ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوجين، تزيد القناعة بأن أوكرانيا تقف وراء الجريمة.

انفجار سيارة داريا عمل مدبر

وفي وقت سابق، قالت «لجنة التحقيق الروسية»، إن المحققين يعتقدون أن انفجار سيارة داريا عمل مدبر ومخطط له مسبقًا، مؤكدة وجود عبوة ناسفة مزروعة في الجزء السفلي من السيارة تحت مقعد السائق.

بدوره، قال النائب الديموقراطي، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الامريكية، إن المسؤولين في بلاده لا يعرفون على من يقع اللوم، معربا عن أمله بأن يكون الأمر شأنا روسيًا داخليًا، وليس صادرا عن أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية، وأشار شيف، إلى وجود الكثير من الفصائل التي تدعم الصراعات داخل المجتمع، وداخل الحكومة الروسية.

من جهة أخرى، قالت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية إنّ «موسكو» تعمل بنشاط كبير على تطوير القطب الشمالي وتوسيع استخراج الموارد الطبيعية من قاع المحيط، فيما أعربت الباحثة في المركز الأوراسي التابع للمجلس الأطلسي، «ديان فرانسي»، في مقال، عن قلقها من أن الولايات المتحدة الامريكية تجاهلت المنطقة القطبية الشمالية منذ فترة طويلة وسمحت لروسيا بالحصول على موطئ قدم هناك.

ألمانيا تدعو «المركزي الأوروبي» لمواصلة رفع معدلات الفائدة

وفي سياق آخر، حذّر «البنك المركزي الألماني»، من انزلاق بلاده إلى الركود إذا تصاعدت أزمة الطاقة، ودعا محافظ المصرف، يواكيم ناجل، «المركزي الأوروبي» لمواصلة رفع معدلات الفائدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف «ناجل»، في مقابلة مع صحيفة «راينيشيه بوست»، أن ألمانيا شهدت معدلات تضخم ثنائية الرقم قبل أكثر من 70 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار إلى أنه حال تفاقم أزمة الطاقة، فمن المحتمل حدوث ركود في الشتاء المقبل، مؤكدا على أن معدلات التضخم في بلاده قد تصل إلى 10% في أشهر الخريف.