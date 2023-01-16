التحذير من غارات في منطقتين بأوكرانيا.. وقوات جوية روسية تصل إلى بيلاروسيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارة جوية بمنطقتي كيروفوهراد غربي البلاد ودنيبروبتروفسك، ودوت صفارات الإنذار في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من مقاطعتي زابوريجيا ودونيتسك.

القوات الأوكرانية تعتزم تدمير «أرتيموفسك»

من جهته، قال ألكسندر ششيربين أحد سكان قرية أوبيتنوي في منطقة أرتيموفسكي، لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية، إن القوات الأوكرانية تعتزم تدمير «أرتيموفسك» بمقاطعة دونيتسك، التي أعلنت «موسكو» في 2022 ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء، في حالة الانسحاب من المدينة.

من جانبها، وصلت قوات جوية روسية، اليوم الاثنين، إلى بيلاروسيا لإجراء مناورات مشتركة بين موسكو ومينسك، وقال مجلس الأمن البيلاروسي إن التدريبات ذات طبيعة دفاعية بحتة.

وكان مجلس الأمن البيلاروسي، قال في وقت سابق، إن بلاده مستعدة لأي أعمال استفزازية من الجانب الأوكراني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف مجلس الأمن البيلاروسي، أن المناورات المشتركة مع روسيا ستركز على مهام الاستطلاع وكيفية إحباط هجوم محتمل.

نائب أيرلندي: واشنطن أنشأت الناتو لتوسيع نفوذها في أوروبا

من جانبه، قال النائب الأيرلندي في «البرلمان الأوروبي» ميك والاس، إن واشنطن أنشأت حلف شمال الأطلسي «الناتو»(إبريل 1949) لتوسيع نفوذها في أوروبا، مضيفا إن الناس يريدون السلام وإنهاء الحرب بالوكالة.

بدورها، أكدت «أمستردام»، مواصلة هولندا بذل كل ما في وسعها لتزويد «كييف» بما تحتاجه، وأشار وزير الخارجية فويكه هوكسترا، عبر حسابه بموقع «تويتر» بعد محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، إلى حاجة أوكرانيا للمزيد من المساعدات العسكرية والأسلحة النوعية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فرض في وقت سابق، عقوبات على 198 شخصية فنية وممثلين ومخرجين وصحفيين وصناع محتوى روس وأوكرانيين.

بدوره، أعرب الصحفي الروسي، بافل زاروبين،عن ثقته بأن شعب أوكرانيا الذي يعاني الآن، سيفرض عاجلا أم آجلا عقوبات حقيقية وقاسية على الشخص الذي قاد البلاد إلى الكارثة في إضارة إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي

ونشر زاروبين، مشاهد لـ زيلينسكي يتبسم، ويتهكم على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في عامك 2019 لتحقيق السلام، وعلق الصحفي الورسي قائلا: «هكذا تصرف زيلينسكي عندما سمع باتفاقيات مينسك ودعوات السلام».

سياسي فرنسي: رفض الغاز الروسي والتحول إلى الشراء من تركيا ليس منطقيًا

اقتصاديا، قال زعيم حركة«وطنيون» الفرنسية فلوريان فيليبو، إن رفض الغاز الروسي والتحول إلى الشراء من تركيا ليس منطقيًا، لأن أنقرة تتسلمه أيضًا من موسكو، مضيفا عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن من أجل الاستغناء عن الغاز الروسي توقع بلغاريا اتفاقية بشأن واردات الغاز من تركيا، ووفقا لما ذكرته وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء.

وأوضح فيليبو، إن تركيا تحصل على 45% من الغاز من روسيا، لذا فإن «صوفيا» ببساطة ستشتري الغاز بسعر أعلى بكثير من ذي قبل، وأكد السياسي الفرنسي، أن الأمر نفسه ينطبق على بلاده.