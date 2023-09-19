اتحاد الصناعات يطالب بتوفير الأراضي مجانا للمستثمرين

قال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الدولة من الممكن أن تتيح الأراضي للمستثمرين بشكل مجاني، لأن هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار في المكونات الداخلية لأي مصنع، وهذا يعطي دفعة لسرعة إنجاز أي مشروع، مشيرًا إلى أن حصول المستثمر على الأراضي بشكل مجاني نوع من الدعم الذي قد يقدم للمستثمر.

الاستقرار في سعر صرف الدولار

وتابع، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء الاثنين، أن حافز التصدير يصل لـ8%، في حين يصل في الصين لـ20%، مشيرًا إلى أن الدولة عليها أيضا أن تحقق الاستقرار في سعر صرف الدولار، لأن عدم الاستقرار يؤدي إلى وجود خسارة لأي مستثمر تقدر بـ25% من قيمة أمواله حال تغيير العملة في السوق الرسمي.

قيمة شحن الصادرات إلى القارة السمراء

وأضاف أن الدولة عليها أن تعمل على جذب شركات لديها علامة تجارية مميزة، لأن هذا يساعد على تسويق المنتجات في أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن الدولة لديها العديد من الاتفاقيات التي تتيح تصدير المنتجات سواء إلى إفريقيا أو لأوروبا بدون جمارك ، كما أن الدولة المصرية تتحمل 80% من قيمة شحن الصادرات إلى القارة السمراء.