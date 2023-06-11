أسامة سرايا لـ«الشاهد»: التجربة السياسية المصرية أفضل من تجارب دول كثيرة

كشف الكاتب الصحفي أسامة سرايا، عن شهادته الخاصة بشأن أحداث ثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، إن التجربة السياسية المصرية أفضل من تجارب العديد من الدول الأخرى.

إجماع على الوطن ضد حكم التنظيم الإرهابي

وأضاف أنه خلال حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، كان يردد دائما أننا لنسنا في فترة تنافس، وإنما في فترة إجماع على الوطن ضد حكم التنظيم الإرهابي، والشعب المصري كان مع الرئيس السيسي ومع التخلص من المافيا الدينية، ومن المليشيا العسكرية وعودة الهوية المصرية.