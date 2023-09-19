كيف تحدث جميل راتب عن الموت قبل رحيله؟.. «راحة وخوف من العذاب»

تحل اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر الذكرى الخامسة لوفاة أرستقراطي السينما المصرية جميل راتب الذي اشتهر بإتقانه للعديد من الشخصيات والأدوار لا سيما أدوار الشر وله العديد من الأعمال الخالدة في أذهان الجمهور العربي والعالمي أبرزها فيلم لورانس العرب الذي شارك فيه مع الفنان العالمي الراحل عمر الشريف

عشق جميل راتب للتمثيل

عشق جميل راتب الفن والسينما منذ صغره، حيث شارك في فريق المسرح عندما كان في الثانوية بالمدرسة الإبراهيمية وحقق نجاحا بارعا وحصل على جائزة الممثل الأول بالإضافة لحصوله أكثر من مرة على جائزة أفضل ممثل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية في مصر، وشارك حينما كان في العشرين من عمره في فيلمه الأول «أنا الشرق» أمام ملكة جمال فرنسا النجمة كلود جودار ومجموعة من الممثلين المصريين

رحلته التعليمية والفنية من مصر إلى فرنسا

التحق جميل بالمدرسة الفرنسية للحقوق في مصر، وسافر بعدها إلى باريس لاستكمال دراسته بفرنسا إلا أن عشقه للتمثيل لم يغب عن ذهنه ما جعل والده يغضب منه ويمتنع عن إرسال النقود له ولجأ جميل للعمل في العديد من المهن البسيطة كحمال البضائع وغيرها لتدبير مصاريفه ثم عمل كمترجم لإتقانه اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

حديث جميل راتب عن الموت: راحة وخوف من العذاب

تحدث جميل راتب عن الموت قبل رحيله في لقاء تليفزيوني على قناة الحياة في برنامج «فحص شامل» الذي تقدمه الإعلامية رغدة شلهوب، وذكر أنه لا يخاف من الموت وأنه يعتبر راحة كبيرة: «الموت راحة من مشاكل مختلفة زي المرض وكبر السن ومشاكل الحياة عموما ومش خايف منه لكني خايف من العذاب وأتمنى أموت من غير عذاب أو مرض».

واستكمل جميل راتب حديثه: «مش خايف من الموت لإنه مصير كل إنسان وهحصّل الناس اللي كانوا جنبي وبحبهم وأتمنى إني أقابلهم في العالم التاني».

وبسؤاله عن تصوره للموت وكيف يراه من وجهة نظره أجاب: «الموت بالنسبالي علامة استفهام لكن بتصور إننا هنعيش في عالم تاني ونشارك الناس اللي بنحبهم في الحياة دي ونعيش عيشة تانية، لكن عموما الموت مجهول كبير ومعنديش قلق أو خوف منه وراضي بكل اللي هيحصل وراضي بالحياة اللي عيشتها».