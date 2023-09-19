صلة نسب تجمع إلهام شاهين وأشرف مصيلحي.. «جلست بجوار نعشه»

حالة من الحزن الشديد انتابت الفنانة إلهام شاهين لرحيل الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، إذ كانت أول الحضور في جنازته، إلى جانب حرصها على دعم زوجته وصديقتها المخرجة منال الصيفي.

دعم إلهام شاهين لـ زوجة أشرف مصيلحي

وخلال تشييع جثمان الفنان أشرف مصيلحي، أمس الاثنين، قدمت الفنانة إلهام شاهين مواقف من الدعم لزوجة الراحل المخرجة منال الصيفي، إذ جلست بجوار نعش زوجها، وبدأت في قراءة ما تيسر من آيات القرآن الكريم لحين بدء صلاة الجنازة عليه.

وخلال مداخلة هاتفية لها، ببرنامج «من مصر»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي»، عبرت إلهام شاهين عن حزنها الشديد لرحيل الفنان أشرف مصيلحي، لافتة إلى أنه كان رياضيًا ويحافظ على صحته بصورة كبيرة، لكن المرض داهمه بشكل مفاجئ، وكان شرسًا للغاية.

صلة نسب إلهام شاهين بـ أشرف مصيلحي

لم يجمعهما الفن فقط، بل هناك صلة نسب تجمع بين الفنان الراحل أشرف مصيلحي، والفنانة إلهام شاهين، وهو ما كشفته الأخيرة في تصريحاتها التلفزيونية.

وقالت الفنانة إلهام شاهين إنه على جانب علاقة الصداقة التي جمعتها بعائلة الفنان أشرف مصيلحي، إلا أنه هناك صلة نسب تجمع بينهما أيضًا، إذ كان شقيقها متزوجًا من أمل الصيفي شقيقة المخرجة أمل الصيفي.

منال الصيفي تكشف وصية أشرف مصيلحي

وفي تصريحات تلفزيونية لها، كشفت المخرجة منال الصيفي عن وصية زوجها الراحل أشرف مصيلحي، قائلة: «وصيته كانت الأولاد، وكان أب عظيم ومحبوب وابن ناس ومحترم، ووصاني على الولدين والبنتين إني أخد بالي منهم».

وبشأن الأيام الأخيرة في حياة الفنان أشرف مصيلحي، الذي رحل عن عمر ناهز 49 عامًا، قالت زوجته منال الصيفي، إنّ مرض السرطان كان شرسًا بدرجة كبيرة عليه، مستطردة: «كنا عارفين إنه هيرجع، وفعلا خف منه وبعدين رجع تاني، وربنا ريحه لأنه كان تعبان جدا في أيامه الأخيرة، وإحنا كمان بنتضايق لأنه طول عمره رياضي وصحي وكان بيصلي ومش بيسيب فرض وربنا كان عاوزه ياخده أبيض»، متابعة: «مفيش حد مكانش بيسأل عليه والناس كلها كانت بتحبه».

والمخرجة منال الصيفي، هي ابنة المخرج الراحل حسن الصيفي، والفنانة الراحلة زهرة العلا.

وفاة أشرف مصيلحي

ورحل الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع له مع مرض السرطان الذي استمر لنحو 3 أعوام، ما تسبب في ابتعاده عن الساحة الفنية، وكذلك استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لشدة المرض عليه خلال تلك الآونة.