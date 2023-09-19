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4 معلومات عن معرض دمنهور السادس للكتاب.. و«السيد إمام» شخصية الدورة

كتب:

إلهام الكردوسي
10:45 ص | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الدكتور أحمد بهي رئيس هيئة الكتاب

الدكتور أحمد بهي رئيس هيئة الكتاب

تستعد الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، لافتتاح معرض دمنهور السادس للكتاب تزامنا مع احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة، وقد أعلنت الهيئة أبرز المعلومات عن المعرض كالتالي:

معلومات عن معرض دمنهور للكتاب

- ينطلق معرض دمنهور للكتاب يوم 26 سبتمبر الجاري، تزامنا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة.

- وقع الاختيار على المترجم السيد إمام شخصية المعرض.

- تستمر فعاليات المعرض حتى يوم 5 أكتوبر المقبل.

- يأتي المعرض بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات أبرزها محافظة البحيرة.

- تشارك في الدورة قطاعات وزارة الثقافة، وبينها الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة ودار الكتب.

معلومات عن السيد إمام

المترجم السيد إمام رحل في 29 مارس 2023 عن عمر ناهز 78 عاما، وهو من أبناء محافظة البحيرة ومولود 19 مارس 1945، تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، وهو والد الكاتب طارق إمام، وله العديد من الترجمات، بينها «العولمة.. نص أساس» لجورج ريتزر، «فكرة ما بعد الحداثة» هانز بيرتنز، «نار بروميثوس» إيهاب حسن، وآخر ما صدر له ترجمته عن المركز القومي للترجمة كتاب بعنوان «براءة جذرية: دراسات في الرواية الأمريكية المعاصرة».

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