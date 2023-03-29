صلاة الجنازة على شيخ المترجمين السيد إمام بعد صلاة الظهر في دمنهور

أعلن الروائي طارق إمام، تفاصيل صلاة الجنازة على والده الراحل الدكتور السيد إمام، شيخ المترجمين، الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر 78 عاما، بعد صراع مع المرض، وقال عبر «فيسبوك»: «صلاة الجنازة على بابا بعد صلاة الظهر، بمسجد الشهداء بدمنهور»

معلومات عن السيد إمام

يشار إلى أن السيد إمام مولود في 19 مارس 1945 بمحافظة البحيرة، وحصل على ليسانس الآداب في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، وهو أحد رموز الترجمة في مصر والوطن العربي.

ومن ضمن كتب السيد إمام المترجمة: «ألف ليلة وليلة أو الليالي العربية» لأورليش مارزوف وريتشارد فان ليفن، «نص أساس» لجورج ريتزر، «تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحداثة»، و«قاموس السرديات» لجيرالد برنس، «التوسل بالبنيوية» لـ ديفيد لودج، «إنتاج النص» لـ مايكل ريفاتير.

كان ترجم السيد إمام «الخروج من مصر- مشاهد ومجادلات من سيرة ذاتية»، و«النقد النظير- سبعة تأملات فى العصر»، من كتابات الفيلسوف المصري الأمريكي إيهاب حسن، كما ترجم له مؤخرا كتاب «براءة جذرية :دراسات في الرواية الأمريكية المعاصرة» والصادر عن المركز القومي للترجمة.