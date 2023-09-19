«مستقبل وطن»: ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الإمارات يعكس عمق علاقات البلدين

قال المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن، إنّ لقاء الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، يعكس العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتابع عبداللطيف، أنّ اللقاء يستهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من 5 عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاونا وإنجازا بين البلدين في مختلف المجالات، ولعل الملف الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، من أهم وأبرز الموضوعات على أجندة اللقاء.

العلاقة بين مصر والإمارات

وأشار أمين الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن، إلى أنّ العلاقة بين مصر والإمارات «تاريخية ونموذجية» في جميع المسارات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية والثقافية، فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات بنحو 15 مليار دولار، وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال 22 عاما الماضية في الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022 بقيمة 67.5 مليار دولار بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021.

التبادل التجاري بين مصر والإمارات

وأشار عبد اللطيف، إلى أنّ التبادل التجاري بين مصر والإمارات ارتفع خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%، ومتوقع مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.