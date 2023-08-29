بعد نجاحه بالسعودية والإمارات.. بدء عرض فيلم مندوب مبيعات في مصر غدا

يبدأ عرض فيلم مندوب مبيعات في دور العرض المصرية، بعد تحقيقه نجاحا كبيرا في السعودية والإمارات وباقي دول الخليج، غدا، حيث كان جرى طرحه هناك يوم 17 من الشهر الجاري.

وَيواصل مخرج ومنتج فيلم مندوب مبيعات حامد صالح الترويج لفيلمه عبر حساباته المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، وحسابات شركته أيضا عبر هذه المنصات.

معلومات عن فيلم مندوب مبيعات

الفيلم هو الثالث له، يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات، ويلعب بطولته النجوم بيومي فؤاد وأحمد فتحي والنجمة آيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومعهم وائل العوني وهبة عبد العزيز وأيمن قنديل ويسرى المسعودي، وإيمان يوسف ولمياء كرم.

وهو من إنتاج شركتي هوا دجلة وروتانا ستوديوز، وتوزعه في مصر شركة allied for distribution، وتم تنفيذه بواسطة شركتي هوا دجلة وسبارك ستوديو، الفيلم جرى تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل، بدءا من سبتمر 2022، إلى شهر مارس 2023، وشهر مايو 2023.