«مستقبل وطن» يفتتح «شادر لحوم» بأسعار مخفضة في البدرشين ضمن «كلنا واحد»

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين التابع لمحافظة الجيزة، شادرًا جديدًا بمدينة البدرشين لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة تفعيلًا لمبادرة «كلنا واحد»، وسط إقبال متزايد من أهالي المدينة والقرى المجاورة.

وقال شعبان هيكل، أمين حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، إنَّه بالتعاون مع المهندس محمود شنب رئيس مجلس مدينة البدرشين، وعلي عامر عضو الحزب بمدينة البدرشين، استمرت الأمانة في شادر بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة تفعيلًا لمبادرة «كلنا واحد» تخفيفًا عن كاهل المواطنين والمساهمة في مواجهة الغلاء، موضحًا أنَّ اللحم بسعر 200 جنيه للكيلو، مشيرًا إلى أنَّ ذلك تمّ بحضور ومشاركة المهندس علي عامر وأعضاء وشباب الحزب.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين تدعيمًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».