يهتم محبو الكرة العالمية وعشاق الدوري الأوروبي، بمعرفة موعد مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند والقنوات الناقلة، نظرًا لما قد تحمله المباراة من متعة كروية عالية وفق المتوقع، إذ يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز لبدء مشواره بالبطولة بشكل مميز.

وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند والقنوات الناقلة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2023/2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند، اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد بارك دي برنس بفرنسا.

منافسات دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر وفق المعلن، أنّ تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا على قناة beIN Sports HD باعتبارها المالك الحصري لبث مباريات البطولة.

وتشمل المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، بوروسيا دورتموند، وميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.