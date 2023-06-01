العالم في حيرة بسبب مصير ميسي بعد باريس سان جيرمان.. «برشلونة ولا الهلال»؟

سلطت الصحف العربية والأوروبية الضوء على رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فوزه ببطولة الدوري الفرنسي، وعقب أشهر قليلة من تتويجه ببطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر نهاية عام 2022.

صحيفة فرنسية تتحدث عن وجهة ميسي المقبلة

وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي سيلعب السبت المقبل 3 يونيو المقبل مباراته الأخيرة مع فريقه باريس سان جيرمان ضد فريق كليرمون، وإذا كان لدى أي شخص أي فكرة عن شكل مستقبل بطل العالم، فمن المحتمل أن يكون وكيله وهو والده خورخي ميسي الذي يعرف أين سيلعب ميسي العام المقبل ولم يعلن حتى الآن.

تعليق صحيفة «بيونس إيرس تايمز» الأرجنتينية

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية، إلى أن مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف جالتيه، ذكر أن مباراة السبت ضد كليرمون ستمثل نهاية إقامة ميسي التي استمرت عامين مع باريس سان جيرمان، وتوج الفريق هذا العام بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي للمرة 11 للمرة.

وقال المدرب، إن ميسى قدم أداء جيد رغم بلوغه 35 عاما، حيث سجل 21 هدف ومرر 20 تمريرة حاسمة، مع توقعه بأن تكون وجهة ميسي المملكة العربية السعودية، إذ سينضم إلى شريكه السابق في مباراة ريال مدريد كريستيانو رونالدو في صفقة قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات.

وقال مصدر قريب من المفاوضات لوكالة فرانس برس في مايو، إن المهاجم توصل إلى اتفاق للانتقال إلى الدوري السعودي دون تحديد النادي الذي سينضم إليه.

تعليق صحيفة سعودية

وأشارت صحيفة «اليوم» إلى رحيل ميسي العام المقبل ليرتدي قميص نادي الهلال السعودي، وهذا ما أثبته رحيل ميسي الأخير عن باريس سان جيرمان حيث سيلعب أخر مباراة منافسات الدوري الفرنسي لموسم 2022/2023 السبت المقبل.

صحيفة ديلي ميل تعلق على رحيل ميسي

وذكر مدرب باريس سان جيرمان بحسب «ديلي ميل» البريطانية أنه حظي بشرف تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وهو يرى أن فرص عودة قائد الأرجنتين إلى ناديه السابق برشلونة تتضاءل.

وتابعت الصحيفة: «نظرًا لأن ميسي يبحث الآن عن نادٍ جديد، فإن الانتقال إلى المملكة العربية السعودية هو المفضل حاليًا. وزعمت شائعات الشهر الماضي أن نادي الهلال عرض على ميسي عقدًا بقيمة 522 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من مخاوف زوجته أنتونيلا روكوزو».

وسرعان ما أغلق والد ميسي ، خورخي ، التقارير التي تفيد باتخاذ قرار بشأن نادي ابنه للموسم المقبل.

وقال والد ميسي على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا يوجد شيء على الإطلاق مع أي ناد للعام المقبل. لن يتم اتخاذ القرار أبدًا قبل أن ينهي ليونيل الدوري مع باريس سان جيرمان، وبمجرد انتهاء الموسم، سيحين الوقت للتحليل ومعرفة ما هو موجود، ثم اتخاذ قرار»، وحتى الآن وجهة المسي المقبل مجهولة ويعرفها والده فقط.