تقارير| باريس سان جيرمان يحسم موقفه من انتقال مبابي للهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن موافقة باريس سان جيرمان الفرنسي على رحيله لاعبه كيليان مبابي، إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية .الجارية

وأكد موقع «سكاي سبورتس» أن العرض المقدم من نادي الهلال لضم مبابي مقابل 259 مليون يورو، تمت الموافقة عليه من إدارة نادي باريس سان جيرمان في ظل رغبة الأخير في رحيل لاعبه بعد الصدمات الأخيرة.

الهلال يطلب ضم مبابي من باريس سان جيرمان

وكانت تقارير صحفية متعددة قد أكدت أن الهلال السعودي دخل في سباق الحصول على خدمات كيليان مبابي في الموسم الجديد، وذلك بعدما تقدم بعرضًا لضمه مقابل 259 مليون يورو.

استبعاد مبابي من رحلة باريس سان جيرمان لليابان

واستبعد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي من رحلة الفريق إلى اليابان من أجل الاستعداد للموسم الجديد، وذلك دون توضيح أسباب حول هذا الاستبعاد.

وأوضحت تقارير صحفية أن النادي الفرنسي عرض كيليان مبابي للبيع بعد استبعاده من رحلة طوكيو، لتدخل العديد من الأندية في مفاوضات في ضمه وارتبط أندية آخرى مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي الإنجليزييين وإنتر ميلان والهلال السعودي.