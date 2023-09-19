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«التعليم» تعلن خطة توزيع منهج اللغة الفرنسية على طلاب المرحلة الثانوية

كتب:

أميرة فكري
10:58 ص | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة توزيع منهج اللغة الفرنسية، من الصف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

منهج اللغة الفرنسية للثانوية العامة 

وأضافت الوزارة أنه يجرى تخصيص شهر يناير للمراجعة العامة علي منهج اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.

 

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بقلم أميرة فكري