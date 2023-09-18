«التعليم» تطلق مسابقة احتفالا بالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر: 85 ألف جنيه للفائز

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشان الاحتفال باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر، وأهمية المشاركة في الاحتفالات القومية الدولة، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، لإطلاق مسابقات فنية وبحثية على مختلف المستويات التعليمية «تضافر الشعب وقوته المسلحة لتحقيق انتصارات أكتوبر المجيدة.. مظاهر لدعم الشعب لقوته المسلحة لتحقيق انتصارات أكتوبر».

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنَّ الفئة المستهدفة للمسابقة الفنية والبحثية، هم طلاب المرحلة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية عام وفني، وتتضمن شروط المسابقة ما يلي:

شروط الاشتراك في المسابقة:

- يعد الطالب بحثًا نظريًا بخط واضح يُقرأ أو يكتب على الكمبيوتر مع الالتزام بموضوع البحث.

- عدد صفحات البحث لا يقل عن 20 صفحة ولا يتعدى 30 صفحة.

- يتمّ توثيق البحث بالملاحق والمراجع وعند الاستعانة بالإنترنت بذكر اسم المواقع الالكتروني وتاريخ التصفح إذ أنها جزء من التقييم.

- يتم إعداد البحث على (cd) مع البحث الورقي.

- تصعد المديرية «بحث واحد فقط» على مستوى المديرية لكل مرحلة من المرحلة «الإعدادية/ المرحلة الثانوية» وذلك في موعد أقصاء قبل بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.

85 ألف جنيه للفائزين بمسابقة الطلاب

- يكتب عنوان الطالب بالتفصيل (الاسم بالكامل/ العنوان/ رقم التليفون/ صورة من شهادة ميلاد الرقم القومي/ صورة بطاقة ولي الأمر).

- ترسل الأبحاث الفائزة الى الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية (الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية على العنوان التالي: «وزارة التربية والتعليم والتعليم الثاني الحي الحكومي العاصمة الإدارية الجديدة»).

- يتمّ تكريم الحاصلين على المراكز الأولى الفائزة على مستوى الجمهورية خلال الحفل الختامي لفاعليات احتفالات اليوبيل الذهبي لذكرى أكتوبر وذلك يوم الجمعة 1 أكتوبر.

- تكرم قيادة قوات الدفاع الشعبي والسكري المراكز الثلاثة الأولى علي مستوي الجمهورية في المسابقات بإجمالي يتراوح من 46 إلى 85 ألف جنيه.

- التوجيه نحو تنفيذ المسابقة تحت رعاية الإدارات، وكذلك التنسيق مع توجيه عام التربية الاجتماعية، وتوجيه عام اللغة العربية، توجيه عام الدراسات الاجتماعية.