تعرف على تفاصيل قرض التعليم من بنكي مصر والتجاري الدولي CIB
كتب:
مريم حنفي
08:05 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
قرض التعليم- صورة تعبيرية
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 لذلك تقدم العديد من البنوك المصرية قروضاً خاصة بالتعليم يمكن للمواطنين الحصول عليها، لذلك ترصد « الوطن» في السطور التالية تفاصيل قرض التعليم من بنكي مصر والتجاري الدولي CIB والتي جاءت كما يلي:
قرض التعليم من بنك مصر
- يتيح بنك مصر للمواطنين قرضاً للتعليم تصل مدته إلى 84 شهراً.
- وبالنسبة للحد الأقصى لحصول العميل على القرض يصل إلى 500 ألف جنيه.
- أما سعر العائد فيكون تنافسيا.
- فيما يقدم البنك نسبة تمويل تصل إلى 100%.
- وحدد البنك السن المناسب للاقتراض حيث يجب أن يكون الحد الأدنى للمقترض 21 عاما.
قرض التعليم من البنك التجاري الدولي CIB
- وبالنسبة لقرض التعليم الخاص بالبنك التجاري الدولي CIB تصل قيمته إلى 350 ألف جنيه.
- فيما يصل العائد الخاص به إلى 18%.
- كما يمكن للعميل سداد قيمة القرض لمدة تصل إلى 5 أعوام.
- وعن النسبة الخاصة بقيمة التقسيط الشهري تبلغ 50%.
- ويمكن حصول المقترض على قرض التعليم من البنك التجاري الدولي CIB وذلك بضمان الراتب.