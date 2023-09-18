تعرف على تفاصيل قرض التعليم من بنكي مصر والتجاري الدولي CIB

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 لذلك تقدم العديد من البنوك المصرية قروضاً خاصة بالتعليم يمكن للمواطنين الحصول عليها، لذلك ترصد « الوطن» في السطور التالية تفاصيل قرض التعليم من بنكي مصر والتجاري الدولي CIB والتي جاءت كما يلي:

قرض التعليم من بنك مصر

- يتيح بنك مصر للمواطنين قرضاً للتعليم تصل مدته إلى 84 شهراً.

- وبالنسبة للحد الأقصى لحصول العميل على القرض يصل إلى 500 ألف جنيه.

- أما سعر العائد فيكون تنافسيا.

- فيما يقدم البنك نسبة تمويل تصل إلى 100%.

- وحدد البنك السن المناسب للاقتراض حيث يجب أن يكون الحد الأدنى للمقترض 21 عاما.

قرض التعليم من البنك التجاري الدولي CIB

- وبالنسبة لقرض التعليم الخاص بالبنك التجاري الدولي CIB تصل قيمته إلى 350 ألف جنيه.

- فيما يصل العائد الخاص به إلى 18%.

- كما يمكن للعميل سداد قيمة القرض لمدة تصل إلى 5 أعوام.

- وعن النسبة الخاصة بقيمة التقسيط الشهري تبلغ 50%.

- ويمكن حصول المقترض على قرض التعليم من البنك التجاري الدولي CIB وذلك بضمان الراتب.