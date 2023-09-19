عضو بـ«النواب»: روابط تاريخية تجمع مصر والإمارات.. والمحور الاقتصادي أولوية

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، يأتي تأكيدًا على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك.

التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية

وتابع عضو مجلس النواب: «الزيارة تأتي في إطار مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار، بما يربط مصر والإمارات من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة».

أكثر من 27 زيارة بين قادة البلدين

وأكد عضو مجلس النواب، أنّ عدد الزيارات الثنائية المتبادلة بين قادة البلدين تخطى الـ27 زيارة، الأمر الذي يعبر عن حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومساحة التنسيق والتعاون فيما بينهما، وتحظى الدولتان بمكانة ووزن استراتيجي مهم في المنطقة العربية، وهناك حرص طول الوقت على تأكيد أولويات العمل المشترك، كما يُعد البعد والمحدد الاقتصادي إحدى الركائز الأساسية للعلاقات المصرية الإماراتية، وقد اتخذ هذا البعد أهمية متزايدة في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013.