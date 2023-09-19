أردنية تشيد بإنجازات السيسي: «هنيالكم يا مصريين برئيسكم»

أشادت مواطنة أردنية بشرم الشيخ، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعربت عن إعجابها بالتغيير الذي لحق بمصر بأكملها.

وقالت فيكي مانويل، وهي مواطنة أردنية الجنسية وتزور مصر دائمًا، إن مصر بأكملها تغيرت كثيرًا، فالطرق أصبحت أجمل وأكثر سهولة في التحرك، وأنها تفاجئت بمدينة شرم الشيخ، وما حدث من إنجازات بها وتحولها إلى مدينة خضراء، وأصبحت تتمني أن تعيش في مصر.

إنجازات الرئيس السيسي في السياحة

وأضافت «فيكي» لـ«الوطن»: «زرت ممشى أهل مصر بالقاهرة، وسعدت بها من نظافة ومناظر جميلة، وفي شرم الشيخ الشوارع أصبح بها أماكن استراحة وممشى رائع الجمال، وعلى طول الطريق هناك مناظر طبيعية خلابة، ومجالس على جانبي الطريق، على عكس السابق، كنا لا نجد ملاذًا للراحة إلا في الكافيهات».

أهل لبنان يتمنون رئيسا مثل السيسي

وأضافت: «زوجي لبناني وأذهب إلى لبنان كثيرًا، ويتمنى أهل لبنان أن يرزقهم الله برئيس مثل السيسي، ليعمر لهم البلد ويصلح أمورها كما فعل بمصر»، وأكملت حديثها متوجهة للمصريين برسالة: «الرئيس السيسي أصلح لكم مصر مقارنة بالسابق، فلم تكن بتلك النظافة والجمال التي عليها حاليًا».

واستطردت بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي وأهل مصر، بأن يستمر في التقدم وتظل مصر سندًا لكل الدول العربية من حولها: «الله يوفقكم، وربنا يخليك يا سيسي ويعطيك الصحة حتى تكمل بناء مصر وتعمرها أكثر، وربنا يخليك لمصر والوطن العربي كله».