«فرح كازاخستاني» أحدث حفلات «سياحة الزفاف» في شرم الشيخ (صور)

«سياحة الأثرياء» نوع جديد من السياحة شهده أحد فنادق بمدينة شرم الشيخ وهي إقامة حفل الزفاف من دول أخرى، حيث يحضر العروسان وأقاربهم، ويتم التنظيم من شركات السياحة العالمية بناء على اختيار الدولة ارتكازا على الطبيعة وجمال المدينة المقام بها الحفل واعتدال الطقس.

زفاف رائف ولينارا الكازاخستانيين بشرم الشيخ

قدم العروسان «رائف إسلاموفا» وخطيبته «لينارا إسلاموفا» من دولة كازاخستان إلى مدينة شرم الشيخ بغرض إقامة حفل الزفاف وسط أجواء الطبيعة الخلابة وروعة الطقس، المعتدل بالمدينة، بصحبة مجموعة كبيرة من الأصدقاء والأهل لمشاركتهم فرحتهم بالزفاف وأقيم الحفل داخل إحدى الفنادق بالمدينة مع تفاعل من جميع الحضور ونزلاء الفندق مما جعلهم يلتقطون الصور التذكارية مع العروسين.

العريس: عروستي اختارت شرم الشيخ لإعجابها بها

أعرب العريس «رائف إسلاموفا» لـ «الوطن» عن سعادته البالغة لإقامة مراسم الزواج بمدينة شرم الشيخ حيث تم التنسيق مع شركة السياحة وإدارة الفندق لتنظيم الفعاليات مؤكدا أن اختيار مدينة شرم الشيخ كان اختيار عروسته لأنها جاءت من قبل وأعجبت بالمدينة وجمال الطبيعة بها وجوها المعتدل وحسن ضيافة أهلها.

وقال ماجد توفيق، الخبير السياحي، في تصريح لـ «الوطن» إن الموسم السياحي الحالي شهد انتعاشة كبيرة خاصة بعد التطوير الذي شهدته المدينة بعد مؤتمر المناخ وتنوع السياحة من سياحة مؤتمرات وسياحة شواطئ وسياحة علاجية كما شهدت نسبة الإشغال 100%.

سياحة الزفاف وسوق جديد

وقال أحمد مجدي، أحد العاملين بقطاع السياحة إنه تم فتح سوق سياحي جديد وهي سياحة الحفلات المصنفة «سياحة الأثرياء» والتي انتشرت في عدة دول.

وأوضح أنه يوجد جنسيات تفضل إقامة الحفلات في أجواء نهارية فضلا عن اعتدال الأجواء والمناظر الطبيعية بمدينة شرم الشيخ دفعت بها أن تكون في مقدمة الدول المؤهلة لسياحة الحفلات، بالإضافة أن مدينة شرم الشيخ أصبحت قبلة للمؤتمرات والمهرجانات الدولية.