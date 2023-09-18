انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للتأمين في شرم الشيخ اليوم

انطلقت اليوم، أولى فعاليات مؤتمر شرم الشيخ السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين، والمقام تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.

ويشارك في الفعاليات نحو 1000 شخص من قادة صناعة التأمين في كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية وشركات الوساطة العالمية بالإضافة إلى نخبة من قيادات السوق القائمين على صناعة التأمين في مصر.

وحضر المؤتمر، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات ومحمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

المؤتمر السنوي الخامس للتأمين بمدينة شرم الشيخ

وأكد المؤتمر، في بيان له، أن من أهم المحاور التي اُستهدفت من خلال جلسات المؤتمر، التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الشامل و دور التأمين في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وتحديات واستراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام، وتحقيق الشمول المالي بالرغم من ارتقاء تكلفة المعيشة من وجهة نظر شركات التأمين ومعيدي التأمين والوسطاء، وأيضًا مناقشة النظرة المستقبلية والتطورات المقبلة وشركات التأمين المستقبلية الناجحة.

زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي

كما يهدف المؤتمر إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، مما يتطلب تعزيز التواصل بين أطراف صناعة التأمين محليًا وإقليميًا للتعرف على الاتجاهات الحديثة في هذه الصناعة، والاستفادة من التجارب المتقدمة في التحول الرقمي، واستخدام أحدث الحلول التكنولوجية لزيادة معدلات التغطية التأمينية وتحقيق الانتشار، وتلبية متطلبات العملاء في منتجات تأمينية مبتكرة.

قانون التأمين الصحي الشامل في مصر

ومن أهم الموضوعات التي يشير لها المؤتمر، التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الشامل في مصر، وكيفية التخفيف من التغيرات المناخية ومخاطر الكوارث الطبيعية، والتحديات والاستراتيجيات لتطوير نظام للتأمين بشكل تكنولوجي مستدام، وذلك حتى يتم مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها.

وعلي هامش فعاليات مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين، يتم إعلان مسابقة «عزة عارفين للأبحاث»، وتعتبر المسابقة البحثية إحدى أبرز الأنشطة العلمية التي ينتظرها عدد كبير من العاملين والباحثين في صناعة التأمين على المستويين الإقليمي والعالمي.