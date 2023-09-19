«خارجية النواب»: تكرار اقتحامات المتطرفين للأقصى يقوض جهود تحقيق السلم

أكد كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تكرار اقتحام المتطرفين للأقصى يقوض الجهود المأمولة لتحقيق الأمن والسلم، كما يقوض جهود التسوية السلمية وفقا لمرجعياتها الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة، وفقا للمبادرة العربية للسلام فتحقيق السلام والأمن التي يرنو إليها الجميع لن يكون بمحاولة تهويد القدس وتغيير هويتها زمانيا ومكانيا بحسبانها إحدى أهم قضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية.

حماية المقدسات الإسلامية

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي ملزم بحماية المقدسات الإسلامية، ووقف كل المحاولات الجارية لاقتحام المسجد الأقصى من قبل المتطرفين الإسرائيليين وتقييد دخول الفلسطينيين لأداء الشعائر الدينية به.

وأشار رئيس خارجية النواب إلى الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر لتحقيق السبل اللازمة لإحياء عملية السلام بين الجانبين، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، ومنع الممارسات التي تفضى إلى التوتر والعنف والذى قد ينتج من تلك الممارسات غير المسئولة.

القوى الدولية المعنية بعملية السلام

واختتم رئيس خارجية النواب أن القوى الدولية المعنية بعملية السلام ينبغي أن تبذل كل الجهود اللازمة لمنع الجانب الإسرائيلي من توفير الغطاء لتلك الممارسات المستفزة، ناهيك عن المحاولات الجارية لتهويد القدس وفق سياسات الاستيطان وغيرها من الإجراءات.