بعد حفل زفاف طلخا الأسطوري.. تفاصيل أفراح تكلفت ملايين الجنيهات

عادة ما تكون حفلات زفاف المشاهير محط اهتمام الجمهور ومستخدمي السوشيال ميديا، لمتابعة تواجد النجوم الذي يحيون حفلات الزفاف، لكن هناك بعض الحالات المرتبطة بشخصيات غير معروفة أثارت جدلا، لعل آخرها حفل زفاف عريس طلخا «حسام» على عروسته « سلمى»، والذي تصدر التريند بسبب إحياء الفرح بواسطة عدد من المطربين، بالإضافة إلى التكلفة الضخمة، التي قاربت 12 مليون جنيه.

تفاصيل فرح عريس طلخا

حسام الصياد، والذي يعمل صيدلي في أمريكا، وعرف إعلاميا باسم «عريس طلخا»، أقام حفل زفاف بشكل مختلف تحدث الجميع عنه، إذ أحضر أكثر من مطرب لإحياء الفرح بينهم تامر حسني ووائل جسار ورضا البحراوي وغيرهم من نجوم الغناء، وذلك في إحدى القاعات الشهيرة في مدينة طلخا بمحافظة المنصورة، ليتحول إلى فرح أسطوري، تم التجهيز له قبل أكثر من عام، بخلاف التكاليف الهائلة للحفل.

ولم يكن حفل زفاف عريس طلخا، الوحيد الذي تكلف ملايين الجنيهات، إذ سبقه عدد من الأفراح وتصدر أصحابها منصات التواصل الاجتماعي، ونستعرضهم في السطور التالية.

- زفاف ابنة المرشدي

عرف زفاف نور محمد المرشدي بـ«الزفاف الأسطوري»، وذلك في عام 2021، وهي ابنة رجل الأعمال محمد المرشدي وعضو مجلس الشيوخ، والتي تزوجت من رجل الأعمال الشاب أمير أشرف عبد الوهاب، ووقتها تكلف زفافها نحو 3 ملايين جنيه، وتولت «باز إيفينت» إحدى الشركات العالمية الإشراف على تجهيزات الفرح الأسطوري.

- تم تجهيز مكان الزفاف «قصر المرشدي» ليشمل آلاف المدعوين، واتسع المكان ليشمل الاستعراضات وفقرات فنية محترفة، باستخدام الأضواء المبهرة، وخرج الزفاف كأنه مهرجانا عالميا، وحينها أحيا الحفل الأسطوري 3 من نجوم الفن وهم: راغب علامة ونانسي عجرم وتامر حسني، وأيضا مطرب المهرجانات حمو بيكا.

- حفل أسطوري في أسوان

وفي عام 2018، أقام محمود الحاذق ابن شقيق رجل الأعمال عماد الحاذق، حفل زفاف أسطوري في أسوان، استمر لمدة 3 ليال متواصلة، حضره عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، ووقتها تكلف ملايين الجنيهات.

ونظم الاحتفال الأسطورى لعائلتي الحاذق وشتا، فى 3 أماكن مختلفة بمحافظة أسوان جهزت مسبقًا، حيث نظم حفل اليوم الأول في معبد فيلة، الذى حضره الضيوف بالملابس الرسمية، وحضره العروسان ببدلة رسمية، وفستان زفاف أبيض طويل ذو طرحة بيضاء طويلة، حملتها صديقات العروس، أما اليوم الثانى فكان حفلة في مسرح مجهز خصيصًا بمنطقة غرب أسوان، كما كان هناك ليلة ثالثة من الاحتفالات بزفاف محمود الحاذق وعروسته جنان شتا، ونظم حفل اليوم الأخير فى أحد فنادق أسوان.

ومن بين التجهيزات الخاصة لحفل الزفاف الأسطوى لمحمود الحاذق وجنان شتا، إعداد بوابة ضخمة مزينة بالورود الحمراء، تطل على ضفة نهر النيل من معبد فيلة، ووصلت العروس إلى مكان حفل الزفاف فى المعبد المطل على النيل بواسطة قارب صغيرمضاء بالألوان الصغيرة، وكان فى استقبالها على المرسى خلف البوابة العريس والضيوف مستعدين بكاميرات هواتفهم لالتقاط اللحظات الأولى لوصول العروس، وفور وصول جنان شتا، استقبلها الحضور بالصراخ والتصفير احتفالًا بقدومها، فيما استقبلها العريس محمود الحاذق، بقبلة تعبيرًا عن حبه لها.