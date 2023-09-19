«تربية القطن»: إنتاجية فائقة للذهب الأبيض.. محصول الفرحة والبهجة للمزارع

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن محصول القطن هذا العام في مصر، سيحظى بإنتاجية فائقة ومبشرة للغاية، تقدر بنحو مليونين و700 ألف قنطار قطن، من خلال المساحات المنزرعة في حقول عدد من محافظات الجمهورية، التي بلغت نحو 255 ألف فدان طويل التيلة، وفائق الطول.

القطن والتصدير العالمي

وأضاف الدكتور «أبو اليزيد»، أن القطن فائق الطول «إكسترا»، من صنف 96 والذي يزرع فقط في محافظة كفر الشيخ، يعد من أجود أنواع القطن في العالم، لافتا إلى أنه يحظى بالجودة للقطن الشعر، وكذلك المكانة العالمية من حيث التصدير لمعظم الدول الخارجية.

سعر قنطار القطن

وأوضح أن أقل سعر للقطن طويل التيلة بنحو 4500 حتى 5 آلاف جنيه، وذلك لكل قنطار قطن، مشيرا إلى أن محصول هذا العام سيدخل الفرحة والبهجة على جموع المزارعين في محافظات مصر من العام الجاري 2023.