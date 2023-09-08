«زراعة الدقهلية»: انطلاق موسم حصاد القطن منتصف الشهر الجاري

تعد محافظة الدقهلية من أهم المحافظات في زراعة القطن المصري أو ما يعرف باسم «الذهب الأبيض»، حيث تبلغ المساحة المنزرعة من المحصول 42 ألفا و652 فدانا هذا العام.

المساحة المنزرعة بالقطن في الدقهلية ‎42 ألف فدان

وقال الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدقهلية من أشهر المحافظات في زراعة وإنتاج القطن المصري، حيث تبلغ المساحة المنزرعة 42 ألفا و652 فدانا على مستوى المحافظة، ويتم زراعة صنف جيزة 94 طويل التيلة لأنه صنف مرغوب فيه، ومتوسط إنتاج القطن في المحافظة حوالي 9 قناطير للفدان هذا العام، وسيبدأ حصاد القطن في منتصف شهر سبتمبر الجاري، وتعد مدينة بلقاس من أهم المدن في زراعة القطن من حيث المساحة.

‎27 حلقة لتجميع القطن في محافظة الدقهلية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه يوجد في محافظة الدقهلية 27 حلقة لتجميع القطن، وهي تابعة للجمعيات الزراعية، حيث يتم تداول القطن وتسويقه من خلال عرضه بالمزاد الذي يتم إجرائه كل أسبوع في التعاون الزراعي بمديرية الزراعة بالمحافظة، ويتم تحديد سعر ضماني من قبل قطاع الأعمال على حسب السعر العالمي، وذلك للتسهيل على المزارعين في تجميع القطن وتسويقه، ويتم توزيع حلقات القطن على حسب المساحات بالمراكز «مركز أجا حلقة واحدة، مركز السنبلاوين 2 حلقة، مركز المنصورة حلقة واحدة، مركز ميت سويد بني عبيد 2 حلقة، مركز منية النصر حلقة واحدة، مركز المنزلة 2 حلقة، مركز طلخا حلقة واحدة، مركز شربين 4 حلقات، مركز بلقاس 9 حلقات، الاستصلاح والمراقبة 5 حلقات».

سعر قنطار القطن متوسط التيلة 4500 جنيه

وتابع «صلاح»، أن السعر الضماني سيبدأ من 5500 جنيه، وهو أقل سعر لحين عرضه بالمزاد الذي سيبدأ من بعد هذا السعر، والذي أقره مجلس الوزراء لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة، وسيتم تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث «الزراعة، الصناعة، قطاع الأعمال»، لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.

كما أكد أن التعاون بين الوزارات أثمر عن نجاح منظومة تسويق القطن للعام الرابع على التوالي، بما يحقق مصلحة الفلاح من خلال المزادات لضمان أعلى سعر للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته المواسم القادمة لتلبية احتياجات التصنيع المحلي في ظل النهضة التي تشهدها مصر حاليا.