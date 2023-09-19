«زراعة الإسكندرية» تخصص يوما لتوعية الفلاحين بأفضل طرق جني القطن

قال الدكتور نبيل الششتاوى وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتم توعية المزارعين حول الطرق المثلى لجني القطن لتحقيق أعلى إنتاجية.

يوم لتوعية المزارعين

وأوضح «الششتاوي» أن مديرية الزراعة بالإسكندرية خصصت يومًا للتوعية حول أفضل الطرق لجني القطن لتحقيق أعلى إنتاجية وكيفية التعامل مع محصول القطن بالطرق العلمية.

التوعية بأهمية الرش

من جانبه أكد الدكتور عبد العظيم قطوش باحث بمعهد بحوث القطن بمحطة بحوث النوبارية، أنه تم توعية المزارعين حول أهمية الرش فى هذه المرحلة من النمو لمكافحة ديدان اللوز وأهمية توازن الري وعدم الإفراط فى الرى لتجنب عفن اللوز، كما تم التنبيه على عدم تداول القطن من محافظة لمحافظة، اتباعاً للسياسة الصنفية للحفاظ على صفات كل صنف.