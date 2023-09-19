«البيئة»: نسعى لتوفير فرص استثمارية ودمج القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات

اجتمع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة على أرض المحافظة، بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على متابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والاستفادة من مشروعات البنية التحتية من المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة التي تم الانتهاء منها وتشغيلها، مشيرا إلى أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في بورسعيد برفع المخلفات والقمامة من الأحياء لإظهار المحافظة بشكل جمالي وحضاري يليق بمحافظة بورسعيد.

تقييم أداء شركات القطاع الخاص

وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية الاستمرار في تقييم أداء شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في جميع المحافظات بما يحقق أعلى جودة في أداء الخدمة للمواطن والحفاظ على حقوق الدولة وكذا دعم القطاع الخاص الذى يعمل في هذا المجال بما يحقق النجاح للجميع.

وفي السياق ذاته، عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا بحضور محافظ بورسعيد، مع وفد شركة ريلاينس «زيرو كربون» للاستثمار وإدارة المشروعات برئاسة المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس مايكل حنا مدير عام الشركة، بحضور قياداتي الوزارتين، لاستعراض مقترح الشركة لإنشاء مجمع متكامل لمعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل على أرض المحافظة، في إطار الاستثمارات الحالية للشركة في منظومة المخلفات ببورسعيد، حيث تنفذ الشركة عمليات المعاجلة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بالمحافظة.

منظومة متكاملة لإدارة المخلفات

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنّ الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة على أرض محافظة بورسعيد وجميع محافظات الجمهورية، في إطار سعى الحكومة للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات وعدم وجود أي تراكم لكميات القمامة وعدم الحرق العشوائي للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدان الصحية الآمنة.

وأكد وزير التنمية المحلية، وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة ووزارة البيئة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لإحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة على أرض جميع المحافظات، مؤكدا دعم الدولة لشركات القطاع الخاص التي ترغب في الاستثمار بمنظومة المخلفات الصلبة خاصة في ظل الانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية للمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة وهو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سعي الوزارة إلى توفير فرص لدمج القطاع الخاص وتعزيز دوره فى منظومة البيئة وخاصة إدارة المخلفات، من خلال توفير فرص الاستثمار في مراحل المنظومة المختلفة كالجمع والنقل والتدوير، والعمل على المساهمة فى استدامة منظومة الإدارة، وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار فيها.

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ الاجتماع شهد عرض مقترح الشركة الفني والمالي لإنشاء مجمع متكامل لتدوير الآمن للمخلفات المتولدة بمحافظة بورسعيد بالكيلو 14 جنوب بورسعيد والبنية التحتية له والقيام بعملية التشغيل للمجمع.

وأضافت فؤاد، أنّ الاجتماع ناقش أيضا عدد من الجوانب الفنية للمشروع ومنها آليات المعالجة والتخلص، وآليات عمليات الدفن الصحي الآمن وفقًا للقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والكود المصري لأسس تنظيم وإدارة المخلفات والذى يوضح آليات المعالجة والتدوير ومعايير اختيار المدافن الصحية والتصميم الهندسي الخاص به وآليات التشغيل، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة فنية ومالية من وزارتي البيئة والتنمية المحلية لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنّ ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، والارتقاء بمنظومة المخلفات في المحافظة، كما يأتي ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، إضافة إلى باقي المهام المنصوص عليها في قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنّ مشروع الشركة يهدف إلى النهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وعدم تراكم كميات القمامة في المصانع أو خارجها، إضافة لعدم الحرق العشوائي للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة.